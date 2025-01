Un Carnevale ricco di eventi per famiglie a Milano tra arte, divertimento e cultura.

Il Carnevale ambrosiano: una festa per tutti

Il Carnevale ambrosiano è un evento che trasforma Milano in un palcoscenico di colori e allegria, offrendo un’ampia gamma di attività pensate per le famiglie. Dal 15 al 17 febbraio, la città si anima con spettacoli, laboratori e sfilate, rendendo questo periodo dell’anno un’opportunità unica per divertirsi insieme ai propri bambini. Non c’è dubbio che il Carnevale a Milano sia un momento da vivere intensamente, con eventi che spaziano dal teatro di strada a laboratori creativi.

Milano Clown Festival: risate e magia

Uno degli eventi più attesi è il Milano Clown Festival, che si svolgerà dal 15 al 17 febbraio. Questa manifestazione gratuita celebra l’arte clownistica e il teatro di strada, portando in scena spettacoli che fanno ridere e commuovere. Con ben 17 anni di storia, il festival offre performance adatte a tutte le età, in diverse location della città. Il 17 febbraio, in Piazza Gramsci, si potrà assistere a “Il Gigante Blu”, una storia magica che incanterà i più piccoli. Non perdere l’occasione di vivere un pomeriggio all’insegna del divertimento!

Il Carnevale non è solo spettacolo, ma anche creatività! Il 15 e 16 febbraio, presso la Libreria Punto e Virgola, si svolgerà un laboratorio dove i bambini potranno creare maschere utilizzando il Metodo Munari. Le attività sono suddivise per fasce d’età, garantendo un’esperienza adatta a tutti. Inoltre, il Museo Poldi Pezzoli e il Museo Bagatti Valsecchi offriranno un campus itinerante per scoprire l’arte e la cultura milanese. Non dimentichiamo le visite guidate al Castello Sforzesco, dove i bambini potranno esplorare creature fantastiche e leggende, rendendo il Carnevale un momento di apprendimento e divertimento.

Sfilate e feste di quartiere

Il 17 febbraio, il quartiere di Nolo si prepara a festeggiare con un corteo colorato, accompagnato da musica e danze. La sfilata partirà da Via Padova 118, creando un’atmosfera di festa e unione per tutti i partecipanti. Per chi desidera un Carnevale in stile veneziano, non può mancare la sfilata delle maschere sul Naviglio Grande, dove sarà possibile partecipare con dragon boat o canoe. Un’esperienza unica che unisce tradizione e divertimento, perfetta per famiglie e bambini.

Attività interattive e giochi

Il Carnevale a Milano offre anche attività interattive, come quella al Museo Archeologico, dove i bambini dai 7 agli 11 anni potranno risolvere un misterioso furto di un reperto prezioso. Un modo divertente e coinvolgente per stimolare la curiosità e l’intelligenza dei più piccoli. Inoltre, la Libreria dei Ragazzi organizza un pomeriggio di giochi e letture a tema, perfetto per i bambini dai 5 anni in su. Con così tante opzioni, ogni famiglia troverà sicuramente qualcosa di adatto ai propri gusti.