Scopri gli eventi più interessanti a Milano per un weekend all'insegna della cultura e del divertimento.

Un weekend ricco di eventi a Milano

Milano si prepara ad accogliere un weekend ricco di eventi imperdibili dal 10 al 12 gennaio. Con l’arrivo del nuovo anno, la città offre un’ampia gamma di attività culturali e di intrattenimento, perfette per tutti, dai più giovani agli adulti. Che si tratti di concerti, mostre d’arte o attività per famiglie, c’è qualcosa per ogni gusto.

Concerti e spettacoli da non perdere

Uno degli eventi principali è la Cantata Anarchica per Fabrizio De Andrè, che si terrà in Piazza Duomo. Questo concerto autorganizzato celebra il leggendario cantautore genovese, in occasione del 26° anniversario della sua scomparsa. Gli appassionati di musica non possono perdere l’opportunità di rendere omaggio a un artista che ha segnato la storia della musica italiana.

Inoltre, all’Unipol Forum di Assago si svolgerà la fiera internazionale del disco Milano Vinile, dove oltre 100 espositori offriranno la possibilità di acquistare e scambiare dischi e cd. Per gli amanti del cinema, l’Auditorium di Milano ospiterà un concerto-spettacolo dedicato alla colonna sonora di Skyfall, con l’Orchestra Sinfonica di Milano che eseguirà i brani durante la proiezione del film.

Mostre e attività per famiglie

La Fabbrica del Vapore ospita Tim Burton’s Labyrinth, una mostra immersiva che esplora l’universo creativo del celebre regista. Con oltre 40 anni di opere e installazioni, questa esposizione è un must per gli amanti dell’arte e del cinema. Non dimenticate di visitare il Light Cycles all’Idroscalo, un’esperienza di arte digitale che combina luci, proiezioni e musica in un percorso notturno multisensoriale.

Per le famiglie, il LabZeroSei al Parco Trotter offre laboratori creativi per bambini fino a 6 anni, mentre Dinos Alive – The Immersive Experience porterà i visitatori in un viaggio nel mondo dei dinosauri. Infine, la pista di pattinaggio in piazza Città di Lombardia è il luogo ideale per divertirsi con i bambini durante il weekend.

Arte e cultura a Milano

Milano è anche un centro culturale di grande rilevanza, con mostre che celebrano artisti di fama mondiale. A Palazzo Reale, le opere di Munch e Picasso saranno in mostra, offrendo un’opportunità unica di ammirare capolavori storici. La mostra Compassione al Centro Culturale di Milano presenta 60 opere del fotografo Ferdinando Scianna, mentre al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia si potrà scoprire la storia della Polizia Scientifica attraverso un’esposizione interattiva.

In questo weekend, Milano si trasforma in un palcoscenico di eventi culturali e di intrattenimento, invitando residenti e turisti a scoprire tutto ciò che la città ha da offrire. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica e coinvolgente!