Un weekend di divertimento e apprendimento con attività gratuite per i bambini

Un weekend di attività al Parco Trotter

Il Parco Trotter di Milano si prepara a ospitare un weekend ricco di eventi dedicati ai più piccoli. Sabato 11 e domenica 12 gennaio, i bambini fino ai 6 anni avranno l’opportunità di partecipare a LabZeroSei, i laboratori creativi organizzati dal Comune di Milano. Questi eventi non solo offrono un momento di svago, ma anche un’importante occasione di apprendimento attraverso il gioco.

Robot ballerini: un’esperienza unica

Una delle attività più attese è quella dei robot ballerini Tabelot. I bambini potranno interagire con questi affascinanti robot, ballando insieme a loro in un’atmosfera di festa e creatività. Questo laboratorio non solo stimola la fantasia, ma incoraggia anche il movimento e la socializzazione tra i partecipanti. È un’opportunità imperdibile per i piccoli amanti della danza e della tecnologia.

Un viaggio nello spazio con Bluebot

Domenica, i piccoli esploratori potranno intraprendere un viaggio speciale alla scoperta della luna e delle stelle grazie all’attività Bluebot nello spazio. Questa esperienza educativa permetterà ai bambini di avvicinarsi al mondo dell’astronomia in modo divertente e coinvolgente. Attraverso giochi e attività pratiche, i partecipanti impareranno a conoscere i pianeti, le costellazioni e i misteri dell’universo.

Attività gratuite e prenotabili

Tutte le attività del weekend sono gratuite e possono essere prenotate sul sito dedicato. È un’ottima occasione per trascorrere del tempo di qualità con i propri figli, stimolando la loro curiosità e creatività. Non perdere l’opportunità di far vivere ai tuoi bambini un’esperienza indimenticabile al Parco Trotter!