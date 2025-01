Un progetto ambizioso per ridurre lo spreco alimentare nelle scuole di Milano attraverso la mobilità sostenibile.

Un’iniziativa per il recupero del cibo

Il Comune di Milano, in collaborazione con la Fondazione Snam, ha avviato un progetto innovativo per il recupero di pane e frutta non consumati nelle mense scolastiche. Questa iniziativa, che prevede un investimento di 30mila euro da parte di ciascun ente, è parte del progetto “Cultivate”, vincitore del bando Horizon Europe sulla Food Policy. Milano è una delle città capofila, insieme a Barcellona e Utrecht, e il progetto sarà attivo fino a giugno 2026.

Obiettivi e benefici del progetto

Il principale obiettivo di questa iniziativa è ridurre lo spreco alimentare nelle scuole e aumentare le donazioni di cibo alle organizzazioni benefiche. Attraverso un sistema di trasporto a zero emissioni, le eccedenze alimentari saranno consegnate a hub di quartiere già attivi in otto Municipi della città. La zona sud di Milano, in particolare i Municipi 4 e 5, è stata scelta per la sua necessità di un hub per la redistribuzione degli alimenti e per la presenza di molte scuole primarie.

Un approccio sostenibile e formativo

La raccolta delle eccedenze si concentrerà su pane e frutta, utilizzando cargo bikes per garantire un trasporto efficiente e sostenibile. Inoltre, sono previsti incontri formativi con insegnanti e alunni per sensibilizzare sulla tematica dello spreco alimentare e della mobilità sostenibile. Tra i partner operativi ci sono diverse organizzazioni, tra cui Magma, Fondazione Acra e Banco Alimentare della Lombardia, che collaboreranno per la gestione e distribuzione delle eccedenze.

Tempistiche e valutazione del progetto

Il test del progetto inizierà entro febbraio 2025, coinvolgendo inizialmente 10-15 scuole, per poi estendersi a tutte le scuole della zona da marzo a giugno. A fine anno scolastico, è prevista una valutazione intermedia per monitorare i progressi dell’iniziativa. Inoltre, il consiglio comunale ha approvato un emendamento al bilancio previsionale 2025/27 per garantire ulteriori fondi per la redistribuzione delle eccedenze alimentari, confermando l’impegno del Comune di Milano verso una politica alimentare sostenibile.