La Regione Lombardia celebra il Natale con eventi straordinari e affluenze record.

Un Natale da record in Lombardia

Il periodo natalizio in Lombardia si è rivelato un vero trionfo, con un’affluenza record a tutte le iniziative organizzate dalla Regione. La pista di pattinaggio, inaugurata il 3 dicembre, ha attirato oltre 20.000 pattinatori fino al giorno di Santo Stefano, dimostrando quanto la comunità sia desiderosa di partecipare a eventi festivi. La piazza Città di Lombardia si è trasformata in un luogo di incontro e divertimento, con famiglie e amici che si sono riuniti per godere della magia del ghiaccio.

Visite al Belvedere di Palazzo Lombardia

Non solo pattinaggio: anche il 39esimo piano di Palazzo Lombardia ha visto un’affluenza straordinaria, con oltre 10.000 visitatori che hanno avuto l’opportunità di ammirare le nuove installazioni artistiche dell’artista Pietro Terzini. Questo spazio, che offre panorami mozzafiato sulla città, è diventato un punto di riferimento per chi desidera vivere un’esperienza unica durante le festività. Le visite, disponibili su prenotazione, hanno permesso a molti di scoprire la bellezza di Milano da una prospettiva inedita.

Attività per tutti durante le festività

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha sottolineato l’importanza di mantenere vive le tradizioni natalizie, affermando che le attività proseguiranno fino all’Epifania. Con eventi pensati per coinvolgere sia grandi che piccini, la Regione ha creato un’atmosfera di festa che ha reso il mese di dicembre particolarmente speciale. Tra le iniziative, spicca l’evento ‘Omaggio a Pozzetto’, che si terrà il 6 gennaio presso l’Auditorium Testori, dedicato al celebre attore lombardo, con proiezioni dei suoi film più amati.