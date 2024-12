Un calendario dell'avvento unico che celebra la magia del Natale con elfi e Babbo Natale.

Un’esperienza natalizia indimenticabile

Il 22 dicembre, il Viale dell’Innovazione si trasformerà in un luogo incantato con lo spettacolo “Tic Tac – 24 giorni a Natale”. Questo evento, che si svolgerà presso il Teatro Arcimboldi, promette di portare il pubblico in un viaggio straordinario attraverso la magia del Natale. Con un calendario dell’avvento che si svela giorno dopo giorno, gli spettatori avranno l’opportunità di vivere momenti di pura gioia e meraviglia, accompagnati da elfi vivaci e dall’iconico Babbo Natale.

Un calendario dell’avvento unico

Lo spettacolo non è solo un semplice intrattenimento, ma un vero e proprio calendario dell’avvento che celebra l’attesa del Natale. Ogni giorno rappresenta una nuova avventura, con canti, balli e personaggi fantastici che coinvolgeranno il pubblico in un’atmosfera festosa. Gli amici elfi, con la loro energia contagiosa, guideranno gli spettatori attraverso storie affascinanti e curiosità sulla fabbrica di giocattoli più antica del mondo, rivelando segreti che faranno brillare gli occhi di grandi e piccini.

Acquista i biglietti e preparati alla magia

Non perdere l’occasione di vivere questa esperienza unica. I biglietti per “Tic Tac – 24 giorni a Natale” sono disponibili online, permettendo a tutti di assicurarsi un posto in questo spettacolo incantevole. Che tu sia un amante del Natale o semplicemente in cerca di un evento da condividere con la famiglia, questo spettacolo è l’ideale per entrare nello spirito natalizio. Preparati a essere sorpreso e a vivere la magia del Natale come mai prima d’ora!