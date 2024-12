Un'attività coinvolgente per famiglie che unisce arte e creatività a Milano.

Un viaggio nell’arte milanese

Milano, una delle capitali mondiali dell’arte e della cultura, offre innumerevoli opportunità per immergersi nella bellezza e nella creatività. Tra i luoghi più affascinanti da visitare c’è il Museo Bagatti Valsecchi, un gioiello che custodisce opere d’arte e oggetti d’epoca. Questo museo non è solo un luogo di esposizione, ma un vero e proprio laboratorio di idee e ispirazioni per famiglie e appassionati d’arte.

Un’attività per tutta la famiglia

Immagina di poter reinterpretare l’arte e portarla a casa tua. Con l’attività proposta dal Museo Bagatti Valsecchi, questo sogno diventa realtà. Dopo una visita guidata che svela i segreti delle opere esposte, le famiglie avranno l’opportunità di lavorare su 12 oggetti e opere d’arte del museo. Ogni partecipante potrà dare libero sfogo alla propria creatività, creando un calendario personalizzato che riflette il proprio stile e la propria visione artistica.

Dettagli dell’attività

Questa esperienza è pensata per essere coinvolgente e educativa, permettendo ai partecipanti di apprendere non solo la storia delle opere, ma anche tecniche artistiche che possono essere applicate nella realizzazione del proprio calendario. È un’opportunità imperdibile per trascorrere del tempo di qualità con la famiglia, stimolando la creatività e l’apprezzamento per l’arte. Le prenotazioni sono aperte fino al 3 gennaio, quindi non perdere tempo e assicurati un posto per questa esperienza unica!