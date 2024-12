Un'iniziativa che unisce la gioia del Natale alla prevenzione del tumore al seno

Un’atmosfera incantevole nel cuore di Milano

Milano si veste di magia con l’inaugurazione del nuovo villaggio natalizio all’Arco della Pace, un evento che promette di incantare residenti e turisti fino al 7 gennaio. Questo spazio festivo, illuminato da luci scintillanti, offre un’esperienza unica, dove il calore delle festività si fonde con la bellezza della città. Tra le attrazioni principali, un imponente albero di Natale interattivo, che si erge su una struttura a forma di pacco regalo, cattura l’attenzione di tutti. Ma non è tutto: la vera protagonista è la pista di pattinaggio, che invita a divertirsi e a condividere momenti indimenticabili con amici e familiari.

Divertimento e beneficenza: pattinare per una causa

La pista di pattinaggio, estesa su una superficie di 364 metri quadrati, offre turni di 30 minuti per permettere a tutti di cimentarsi in questa attività invernale. Ma ciò che rende questa esperienza ancora più speciale è il gesto benefico che la accompagna. Infatti, il prezzo del biglietto per accedere alla pista è destinato alla “Fondazione Libellule Insieme”, un’organizzazione che da anni si dedica alla prevenzione e cura del tumore al seno. Partecipare a questa iniziativa significa non solo divertirsi, ma anche contribuire a una causa importante, sostenendo le attività della fondazione e aiutando chi ne ha bisogno.

Servizi gratuiti per la salute delle donne

Oltre alla pista di pattinaggio, il villaggio natalizio offre un’opportunità preziosa per le donne: fino al 18 dicembre, sarà possibile effettuare una mammografia gratuita nello studio mobile della Fondazione, presente nel villaggio. Questo servizio, disponibile su prenotazione, è rivolto a tutte le donne a partire dai 40 anni e rappresenta un’importante occasione per prendersi cura della propria salute. “Il Natale è un momento di gioia, ma anche di riflessione e condivisione”, afferma il team di Veralab, sottolineando l’importanza di unire il divertimento delle festività a un gesto di solidarietà e cura verso se stessi e gli altri.