Misure per preservare il verde e la biodiversità nei giardini storici milanesi

Un passo avanti per la sostenibilità ambientale

La Giunta di Palazzo Marino ha recentemente approvato un provvedimento innovativo per la tutela dei parchi storici di Milano, in particolare i Giardini Pubblici Indro Montanelli, il Giardino Villa Belgiojoso Bonaparte e il Parco Sempione. Questi spazi verdi, che coprono un’area totale di 582mila metri quadrati, non solo rappresentano importanti polmoni verdi per la città, ma custodiscono anche un patrimonio storico e culturale inestimabile. Con l’aumento delle manifestazioni pubbliche, è diventato cruciale stabilire regole chiare per preservare l’integrità di questi luoghi.

Regole per eventi sostenibili

Le nuove linee di indirizzo prevedono che tutte le manifestazioni all’interno di questi parchi siano ‘plastic free’, promuovendo l’uso di materiali compostabili e la raccolta differenziata. Inoltre, è obbligatorio il recupero del cibo non consumato, un passo importante per ridurre gli sprechi. Non saranno consentite installazioni luminose ad alto impatto, come fasci di luce mobili o raggi laser, per garantire un minore impatto ambientale e proteggere la fauna locale. Queste misure non solo mirano a salvaguardare il verde, ma anche a ridurre l’inquinamento acustico e luminoso, creando un ambiente più sano per tutti.

Limitazioni per la protezione del patrimonio verde

Per garantire la protezione delle aree verdi, le nuove regole stabiliscono limiti rigorosi sulla durata delle manifestazioni, che non potranno superare gli otto giorni. Saranno individuati accessi specifici per i mezzi operativi, che dovranno essere leggeri per non danneggiare le delicate pavimentazioni. Inoltre, le operazioni di allestimento e smontaggio dovranno avvenire prevalentemente in orario notturno, per permettere una fruizione normale dei parchi durante il giorno. Queste misure sono essenziali per preservare la bellezza e la salute degli alberi secolari e delle opere d’arte presenti nei parchi.