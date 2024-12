Dall'Italia all'Australia, ecco le località che ispirano i viaggiatori nel 2025.

Un viaggio tra le mete più desiderate

Ogni anno, i Wanderlust Reader Travel Awards offrono un’opportunità unica per scoprire le mete più ambite dai viaggiatori di tutto il mondo. Con oltre 3 milioni di voti espressi da 168.000 appassionati di viaggi, le destinazioni premiate rappresentano non solo luoghi da visitare, ma anche esperienze da vivere. Per il 2025, l’Italia si conferma il Paese più desiderato d’Europa, grazie alla sua ricca storia, ai paesaggi mozzafiato e alla gastronomia rinomata.

Le meraviglie italiane

Il Bel Paese continua a incantare i viaggiatori, non solo con le sue città iconiche come Firenze e Venezia, ma anche con gemme meno conosciute. Bologna, famosa per la sua cucina e la sua università storica, e Trieste, con il suo affascinante mix di culture, offrono esperienze autentiche. Il sud Italia, con i trulli della Puglia e i Sassi di Matera, invita a scoprire paesaggi incontaminati e tradizioni uniche. Anche l’Umbria, spesso trascurata, si rivela un tesoro nascosto, mentre il Nord, con le sue Dolomiti e laghi alpini, continua a stupire.

Australia: la meta globale per eccellenza

Per il terzo anno in quattro, l’Australia si aggiudica il titolo di meta più ambita a livello globale. La sua attrattiva risiede nella possibilità di vivere esperienze culturali autentiche, spesso legate alle tradizioni aborigene. Le avventure nella natura, dalla barriera corallina di Ningaloo Reef agli incontri con la fauna selvatica in Tasmania, offrono emozioni indimenticabili. Le città australiane, come Sydney, sono un mix di modernità e cultura, rendendo ogni visita un’esperienza unica.

Tokyo: la città più desiderata al mondo

Tokyo, dopo aver conquistato il secondo e il terzo posto negli anni passati, si aggiudica finalmente il titolo di Città più desiderata al mondo. Questa metropoli è un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. I visitatori possono esplorare templi antichi e grattacieli moderni, mentre i quartieri come Shimokitazawa offrono un assaggio della Tokyo più autentica. La recente apertura di nuovi musei e gallerie promette di arricchire ulteriormente l’offerta culturale della città.

Madrid: la nuova regina delle città europee

Tra le città europee, Madrid si impone come la più desiderata, superando Siviglia. La recente apertura della Galleria delle Collezioni Reali ha attirato l’attenzione dei turisti, ma è l’intera offerta culturale della capitale spagnola a fare la differenza. Con musei iconici come il Prado e il Reina Sofia, e quartieri vivaci come Malasaña, Madrid è una città che sa sorprendere e affascinare.