Il comune di Milano introduce misure per tutelare i giardini storici e ridurre l'impatto ambientale degli eventi.

Un passo verso la sostenibilità

Il comune di Milano ha recentemente approvato nuove linee di indirizzo per la gestione degli eventi nei suoi storici parchi, tra cui il Giardino Villa Belgiojoso Bonaparte, il Parco Sempione e i Giardini Indro Montanelli. Queste misure sono state introdotte per garantire la salvaguardia di questi preziosi spazi verdi, che non solo offrono un’importante area di svago per i cittadini, ma rappresentano anche un patrimonio culturale e paesaggistico di inestimabile valore. Con l’aumento delle manifestazioni pubbliche, è diventato essenziale stabilire regole chiare per proteggere l’ambiente e ridurre l’impatto delle attività.

Regole per la gestione degli eventi

Le nuove normative prevedono limiti temporali per gli eventi, che non potranno superare gli otto giorni. Questo è un passo importante per ridurre i disagi per i residenti e per garantire che i parchi rimangano accessibili a tutti. Inoltre, l’amministrazione ha stabilito che solo mezzi a basse emissioni potranno accedere ai parchi, con restrizioni sulla massa e sui percorsi da seguire. Queste misure sono fondamentali per preservare la salute del suolo e delle radici degli alberi, evitando danni alle delicate pavimentazioni e alle aree verdi.

Impatto ambientale e sostenibilità

Un altro aspetto cruciale delle nuove regole è l’impegno verso la sostenibilità ambientale. Gli eventi dovranno essere ‘plastic free’, promuovendo l’uso di materiali compostabili e incentivando il recupero del cibo non consumato. Inoltre, sono vietate installazioni luminose ad alto impatto, come fasci di luce mobili, per tutelare la fauna locale e ridurre l’inquinamento luminoso. Queste iniziative non solo mirano a proteggere l’ambiente, ma anche a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della sostenibilità e della tutela degli spazi verdi.