Il comune di Milano introduce misure per tutelare i giardini storici e ridurre l'impatto ambientale.

Il nuovo approccio del comune di Milano

Il comune di Milano ha recentemente approvato un insieme di linee guida per la gestione degli eventi nei suoi parchi storici, tra cui il Giardino Villa Belgiojoso Bonaparte, il Parco Sempione e i Giardini Indro Montanelli. Queste nuove regole mirano a preservare il patrimonio verde della città, riducendo al contempo l’impatto ambientale delle manifestazioni pubbliche. Con una superficie totale di 582mila metri quadrati, questi parchi non sono solo polmoni verdi, ma anche custodi di una ricca storia culturale e monumentale.

Regole per la sostenibilità e la tutela del verde

Le nuove linee guida stabiliscono che ogni evento non potrà durare più di otto giorni, un passo importante per limitare i disagi ai residenti e ai visitatori. Inoltre, l’accesso ai parchi sarà consentito solo a mezzi di trasporto a basse emissioni, con restrizioni specifiche sulla massa e sul tipo di veicoli utilizzabili. Questo approccio non solo protegge le delicate pavimentazioni e le radici degli alberi, ma promuove anche una maggiore consapevolezza ambientale tra gli organizzatori di eventi.

Impatto ambientale e riduzione dei rifiuti

Un altro aspetto fondamentale delle nuove regole è l’impegno a ridurre l’inquinamento acustico e luminoso. Le manifestazioni dovranno essere ‘plastic free’, incoraggiando l’uso di materiali compostabili e il recupero del cibo non consumato. Inoltre, sono vietate installazioni luminose ad alto impatto, come fasci di luce mobili, per tutelare la fauna e risparmiare energia. Queste misure rappresentano un passo significativo verso un futuro più sostenibile per gli eventi pubblici a Milano, riflettendo un crescente impegno per la salvaguardia dell’ambiente.