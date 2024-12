Scopri come Milano celebra il Natale con eventi e decorazioni straordinarie.

Un Natale da vivere in ogni angolo di Milano

Con l’accensione dell’albero di Natale in piazza Duomo, Milano si prepara a vivere un periodo festivo ricco di emozioni e tradizioni. Quest’anno, l’albero, alto 27,5 metri e decorato con simboli olimpici, rappresenta non solo il Natale, ma anche l’imminente evento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. La cerimonia di accensione ha visto la partecipazione di figure importanti, tra cui il sindaco Giuseppe Sala e il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che hanno dato il via ufficiale alle celebrazioni natalizie.

Un abete speciale per un Natale unico

L’abete Picea Abies Excelsa, proveniente da Ponte di Legno, è stato scelto per la sua bellezza e unicità. Cresciuto in un ambiente naturale, questo albero rappresenta la tradizione e l’amore per la natura che caratterizzano Milano. Decorato con centinaia di sfere natalizie e migliaia di luci bianche, l’albero è accompagnato dalle mascotte Tina e Milo, simboli di Milano Cortina 2026. Ai piedi dell’albero, un villaggio natalizio offre intrattenimento e attività per grandi e piccini, rendendo l’atmosfera ancora più festosa.

Il Natale degli Alberi: un’iniziativa per la città

Milano non si ferma all’albero di piazza Duomo. Sono ben 27 gli abeti e 14 le luminarie che abbelliscono la città, grazie al progetto “Natale degli Alberi” promosso dal Comune. Ogni municipio ha il suo albero, e le luminarie si estendono in diverse zone, creando un percorso luminoso che invita i cittadini e i turisti a scoprire la bellezza della città durante le festività. Luoghi iconici come la Galleria Vittorio Emanuele II e piazza della Scala si trasformano in scenari incantevoli, dove la magia del Natale si fonde con la storia e la cultura milanese.