Un abete di 27,5 metri arricchito da decorazioni olimpiche e un villaggio natalizio

Un abete che racconta una storia di festa e sport

In questo periodo dell’anno, Milano si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, e quest’anno l’attrazione principale è l’Albero dei Giochi 2026. Alto 27,5 metri, questo magnifico abete, un Picea Abies Excelsa proveniente da Ponte di Legno, in Val Camonica, si erge maestoso di fronte alla storica cattedrale di Duomo. La sua presenza non è solo un simbolo del Natale, ma anche un omaggio ai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici che si svolgeranno a Milano e Cortina d’Ampezzo.

Decorazioni che uniscono tradizione e innovazione

Quest’anno, l’albero di Natale non sarà solo adornato con le tradizionali sfere natalizie e migliaia di luci bianche, ma sarà anche impreziosito da decorazioni olimpiche. Le mascotte di Milano Cortina 2026, Tina e Milo, saranno presenti in versione sportiva, rendendo l’abete un simbolo di unione tra le festività e lo spirito olimpico. Questa fusione di elementi festivi e sportivi rappresenta un messaggio di speranza e gioia per tutti i milanesi e i turisti che affollano la città in questo periodo dell’anno.

Un villaggio natalizio per intrattenere grandi e piccini

Ai piedi dell’albero, un villaggio natalizio offrirà attività di intrattenimento per tutte le età. Questo spazio sarà un luogo di incontro per famiglie e amici, dove poter godere di momenti di convivialità e divertimento. Andrea Varnier, amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina, ha sottolineato l’importanza di unire la luce del Natale con quella dei Giochi, creando un’atmosfera magica che anticipa l’inizio di un evento sportivo di portata mondiale. Con l’accensione dell’albero, Milano non solo celebra il Natale, ma si prepara anche a un anno di eventi straordinari che culmineranno con l’arrivo della torcia olimpica, prevista per il 6 febbraio.

Un evento che attira l’attenzione di tutti

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha espresso la sua gioia nel vedere il simbolo del Natale affiancato a quello delle Olimpiadi, sottolineando come questo evento porterà l’attenzione sul nostro Paese e sulle sue bellezze. Anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha notato un’affluenza senza precedenti per l’albero di Natale, attribuendo questo successo all’eco delle Olimpiadi. La città si prepara a vivere un periodo di festa, ma anche di grande attesa per uno degli eventi sportivi più importanti del mondo.