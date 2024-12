Rivitalizzazione sociale a Mazzafame: il nuovo bando per il Pertini e CAG

Un progetto innovativo per promuovere integrazione e coesione sociale nel quartiere Mazzafame.

Un nuovo inizio per il Centro civico Pertini

Il Centro civico Pertini e il Centro di aggregazione giovanile (CAG) di Mazzafame si preparano a una nuova era di servizi e attività. Grazie a un bando di gara d’appalto, per la prima volta, la gestione di questi spazi sarà affidata a un’ATI composta da Italia – Sahel Lavoro impresa sociale e Albatros cooperativa sociale onlus. Questo cambiamento mira a consolidare e ampliare le opportunità di integrazione e coesione sociale nel quartiere, rispondendo così alle esigenze di una comunità in continua evoluzione.

Obiettivi e finalità del progetto

Il progetto ha come obiettivo principale quello di prevenire il disagio giovanile e creare occasioni di incontro e aggregazione. Il sindaco Lorenzo Radice ha sottolineato l’importanza di questo modello, definito “modello Mazzafame”, frutto di un percorso iniziato oltre dieci anni fa. La rete di collaborazione con altre realtà locali ha permesso di realizzare numerosi progetti, trasformando il Pertini in un hub socio-culturale di riferimento per il territorio.

Investimenti e sviluppo futuro

Il Comune di Legnano investirà circa 662 mila euro per i servizi offerti nei prossimi sette anni, garantendo un monitoraggio costante delle attività. La vicesindaco Anna Pavan ha evidenziato le novità del bando, che non è rivolto solo al terzo settore, ma include anche la gestione del CAG. Questa sinergia tra Italia Sahel Lavoro e Albatros è vista come un’opportunità per migliorare ulteriormente l’offerta di servizi e attività per i giovani e le famiglie del quartiere.

Attività e partecipazione della comunità

Il modello di gestione del Pertini si basa su un ampio coinvolgimento della comunità. Con oltre 260 persone al mese che partecipano ai corsi per il tempo libero e circa 200 giovani che frequentano le serate organizzate, il centro si conferma un punto di riferimento per tutti. Le iniziative culturali e sociali, come spettacoli teatrali e musicali, attraggono un pubblico variegato, dimostrando l’efficacia del lavoro svolto in questi anni.

Un futuro luminoso per Mazzafame

Con il nuovo bando, il Pertini e il CAG si preparano a diventare sempre più inclusivi, offrendo progetti dedicati a giovani, donne e nuove lingue. L’assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili, Guido Bragato, ha sottolineato l’importanza di un’offerta completa per tutte le fasce d’età, rendendo il Pertini un luogo di aggregazione non solo per i residenti, ma anche per chi proviene da fuori città. La biblioteca di quartiere, con le sue iniziative per bambini e famiglie, rappresenta un ulteriore tassello di questo mosaico sociale in continua espansione.