Un'esperienza festosa tra presepi, artigianato e spettacoli per tutti

Un’atmosfera incantevole per il Natale

Con l’arrivo dell’inverno, Milano si veste di magia e i Bagni Misteriosi diventano il palcoscenico di un incantevole villaggio natalizio. Ogni fine settimana, i visitatori possono immergersi in un’atmosfera festosa, caratterizzata da una mostra di presepi che raccontano storie antiche e tradizioni locali. Questo evento è pensato per coinvolgere tutti, dai più piccoli agli adulti, creando un’esperienza unica e memorabile.

Attività per grandi e piccini

Il villaggio offre una varietà di attività che spaziano da laboratori creativi a spettacoli dal vivo. I bambini possono divertirsi in spazi gioco dedicati, mentre gli adulti possono esplorare le botteghe artigiane che espongono prodotti unici e originali. Non mancano le incursioni musicali e i concerti che animano l’atmosfera, rendendo ogni visita un’opportunità per scoprire nuovi talenti e godere di performance coinvolgenti.

Mercatini e idee regalo

I mercatini di Wunder MRKT sono un’altra attrazione imperdibile. Qui, i visitatori possono trovare un’ampia selezione di idee regalo originali, con un’attenzione particolare all’artigianato e al riciclo. Questo è il luogo ideale per chi cerca regali unici e sostenibili, contribuendo al contempo a supportare gli artigiani locali. L’atmosfera è arricchita da luci scintillanti e colori vivaci, che rendono l’esperienza ancora più magica.

Un futuro luminoso per i Bagni Misteriosi

Quest’anno, la tradizionale pista di pattinaggio cederà il posto a queste nuove attività natalizie, ma tornerà nel 2024 in vista dei preparativi per Milano-Cortina 2026. Questo evento rappresenta non solo un’opportunità di svago, ma anche un momento di aggregazione per la comunità, che si riunisce per celebrare la stagione delle festività in un contesto unico e suggestivo.