Un'iniziativa ambiziosa per contrastare la povertà educativa e promuovere il benessere dei ragazzi.

Un progetto per il futuro dei giovani

Il progetto “Ragazzi AL CENTRO” rappresenta un’importante iniziativa volta a sostenere i giovani tra i 13 e i 18 anni che si trovano in situazioni di disagio psicosociale. Questo ambizioso programma, realizzato dalla Piccolo Principe Onlus, è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Grazie al cofinanziamento della Fondazione Santo Versace e di Dolce & Gabbana, il progetto avrà sede a San Vittore Olona, in una struttura accogliente e stimolante chiamata “Cittadella dei Ragazzi”.

Un approccio integrato per il benessere

La Cittadella dei Ragazzi si propone come un grande cantiere educativo, dove i giovani possono ritrovare sé stessi e sviluppare le proprie potenzialità. Il progetto è suddiviso in due fasi principali: la ristrutturazione di una parte storica della villa di Casa Lazzati e la realizzazione di laboratori creativi e professionali. Questi spazi formativi saranno fondamentali per chi necessita di un inserimento protetto nel mondo del lavoro, offrendo supporto scolastico e attività clinico-terapeutiche per affrontare le difficoltà psicologiche e sociali.

Attività e laboratori per una crescita completa

Il progetto “Ragazzi AL CENTRO” si distingue per la varietà delle attività proposte. I ragazzi potranno partecipare a laboratori creativi, sportivi e professionali, sviluppando competenze pratiche e artistiche, come cucito, panificazione, floricoltura e cinema. Inoltre, verranno organizzate attività sportive per promuovere uno stile di vita sano. Un aspetto fondamentale è il supporto alle famiglie, che sarà essenziale per favorire un dialogo costruttivo e un coinvolgimento attivo dei genitori nel percorso dei loro figli.

Un impegno collettivo per il cambiamento

Patrizia Corbo, presidente della Piccolo Principe Onlus, sottolinea l’importanza di coinvolgere tutti gli attori della rete sociale per affrontare la dispersione scolastica e promuovere la salute mentale. La collaborazione con enti filantropici come la Fondazione Santo Versace e Dolce & Gabbana dimostra come sia possibile costruire alleanze educative lungimiranti, capaci di mettere al centro i ragazzi e rafforzare le comunità educanti del territorio. Questo progetto non è solo un aiuto immediato, ma un’opportunità per seminare speranza e costruire un futuro migliore per i giovani.