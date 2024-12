Scopri come Milano sta ridefinendo il concetto di abitare attraverso progetti innovativi e sostenibili.

Milano e il primato degli investimenti immobiliari

Milano si afferma come la città italiana più dinamica nel settore immobiliare, conquistando oltre un terzo degli investimenti nazionali nel primo semestre del 2024. Con una media decennale che si attesta sui 3 miliardi di euro, il capoluogo lombardo non solo attira capitali, ma si distingue per la sua capacità di innovare. La rigenerazione urbana è al centro di questo processo, con interventi mirati a recuperare e riqualificare aree della città, rendendole più vivibili e sostenibili.

Una nuova cultura dell’abitare

Il progetto di Milano non si limita a nuove costruzioni, ma promuove una vera e propria cultura dell’abitare. L’obiettivo è creare spazi abitativi di alta qualità, dove design, tecnologia e rispetto per l’ambiente si integrano perfettamente. La visione è quella di quartieri sostenibili e sicuri, dotati di infrastrutture moderne e servizi per ogni fascia d’età, dalle scuole agli ospedali, fino a spazi culturali e artistici. Un esempio emblematico è UpTown Milano, il primo smart district italiano, che rappresenta un ecosistema abitativo innovativo e sostenibile.

UpTown Milano: un modello di benessere e sostenibilità

UpTown è il progetto di EuroMilano che ha ottenuto la certificazione GBC Quartieri Gold, un riconoscimento per la sostenibilità. Gli appartamenti offrono comfort e tecnologia avanzata, con domotica e connettività in fibra ottica. La classe energetica A++ garantisce bassi consumi e un elevato isolamento termico. Inoltre, gli spazi abitativi sono arricchiti da opere d’arte contemporanea, creando un ambiente personalizzato e stimolante. Le amenities esclusive, come piscine, aree fitness e spazi co-working, favoriscono un equilibrio tra vita privata e professionale, contribuendo al benessere dei residenti.

Un quartiere vivace e connesso

La filosofia di UpTown non si limita agli edifici, ma si estende all’intero distretto, creando un ambiente urbano integrato e sostenibile. Con un grande parco urbano di 30 ettari e oltre 10 km di percorsi ciclopedonali, gli abitanti possono godere di spazi verdi e attività all’aria aperta. La ricca offerta culturale e artistica, con eventi e iniziative, arricchisce ulteriormente la vita quotidiana, promuovendo un contatto diretto con l’arte. Milano, attraverso progetti come UpTown, si posiziona come un modello di sviluppo urbano, dove innovazione e sostenibilità si fondono per garantire una qualità della vita elevata e un futuro luminoso per i suoi abitanti.