Un progetto che porta sorrisi e giochi ai bambini ospiti in ospedali e case-famiglia

Un gesto di solidarietà per i più piccoli

Oggi, la città di Ancona ha ospitato un evento significativo: la consegna dei cofanetti gioco “Regalo sospeso” realizzati da Clementoni in collaborazione con UNICEF. Questa iniziativa è dedicata a oltre 2.400 bambini che si trovano in strutture ospedaliere e case-famiglia in Italia. L’evento si è svolto presso la Sala Bastianelli, dove hanno partecipato numerosi rappresentanti delle istituzioni e del mondo dell’infanzia, tutti uniti per sostenere i diritti dei bambini.

Il valore del gioco nella crescita dei bambini

Il progetto “Regalo sospeso” non è solo un gesto di generosità, ma rappresenta anche un’importante opportunità per promuovere il diritto al gioco, fondamentale per lo sviluppo dei più piccoli. Ogni cofanetto, illustrato dallo street artist Merioone, contiene giochi e attività che stimolano la creatività e l’immaginazione. Tra i materiali inclusi ci sono un libretto di giochi, il gioco di carte UNICO di Clementoni e adesivi che spiegano i diritti dei bambini in modo semplice e accessibile.

Un impegno che continua nel tempo

Paolo Rozera, Direttore generale di UNICEF Italia, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, che quest’anno celebra il suo quarto anniversario. Grazie al “Regalo sospeso”, sono stati raggiunti circa 7.000 bambini in difficoltà, offrendo loro momenti di gioia e speranza. Anche Pierpaolo Clementoni ha evidenziato come il gioco possa essere un linguaggio universale, capace di unire e creare legami tra i bambini, anche in situazioni difficili.

Il Consiglio regionale delle Marche ha espresso il proprio sostegno a questa iniziativa, riconoscendo il valore sociale del gioco e il suo potere di contribuire al benessere dei bambini. Le donazioni per sostenere il progetto possono essere effettuate online o presso i comitati locali UNICEF, con un contributo minimo di 10 euro, per garantire che ogni bambino possa ricevere un “Regalo sospeso”.

Inoltre, le consegne non si fermano ad Ancona: altre città come Firenze, Milano e Roma saranno coinvolte in questo progetto, portando sorrisi e giochi a tanti bambini in ospedale. L’impegno di Clementoni e UNICEF continua, dimostrando che insieme si può fare la differenza nella vita dei più piccoli.