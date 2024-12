Scopri come il progetto IncluCity sta trasformando le vite dei giovani nelle periferie italiane.

Un’iniziativa per il cambiamento sociale

Il progetto IncluCity, promosso da BNL BNP Paribas in collaborazione con Save the Children e altre realtà non-profit, si propone di trasformare le periferie italiane in luoghi di crescita e speranza per bambini e adolescenti. Questo ambizioso progetto si concentra su città come Milano, Padova, Prato, Roma e Napoli, dove l’inclusione sociale giovanile è fondamentale per il futuro delle nuove generazioni.

Attività e programmi per i giovani

Fino ad oggi, circa 1.400 giovani hanno partecipato a programmi di studio e formazione, scambi culturali, laboratori creativi e attività sportive. Tra le iniziative più significative ci sono laboratori artistici, percorsi di educazione ambientale e attività ludico-ricreative. Queste esperienze non solo offrono opportunità di apprendimento, ma anche spazi di socializzazione e crescita personale.

Un ecosistema sociale innovativo

IncluCity ha creato un ecosistema sociale che va oltre la semplice assistenza, promuovendo un approccio che valorizza i giovani come protagonisti del cambiamento. Con l’inclusione di circa 30 nuove realtà non-profit, il progetto mira ad amplificare il suo impatto, supportando sempre più bambini e adolescenti. Quest’anno, sono stati raggiunti circa 950 giovani attraverso iniziative nei Punti Luce di Milano, Prato e Roma, dimostrando l’efficacia di un modello che unisce forze diverse per un obiettivo comune.

Riconoscimenti e impatto sociale

Il progetto IncluCity ha recentemente ricevuto il primo posto nel “Reworld Prize for Social Sustainability”, un riconoscimento importante per i progetti che generano un impatto significativo nella società. Questo premio sottolinea l’importanza di iniziative creative e sostenibili che affrontano la povertà educativa e promuovono l’inclusione sociale. Grazie a queste azioni, i giovani non sono solo destinatari di aiuti, ma diventano attori attivi nel loro processo di crescita e cambiamento.