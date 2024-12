Scopri le numerose iniziative natalizie in piazza Città di Lombardia per il 2024.

Un’atmosfera festiva in piazza Città di Lombardia

Il Natale a Palazzo Lombardia si prepara a regalare un’esperienza indimenticabile per tutti, grandi e piccini. La piazza, la più grande coperta d’Europa, si trasformerà in un luogo magico, ricco di luci e colori, dove la tradizione natalizia si rinnova ogni anno. Per il 2024, sono previste numerose attività che coinvolgeranno i visitatori per tutto il mese di dicembre fino all’Epifania.

Attività per famiglie e bambini

La pista di pattinaggio su ghiaccio, sponsorizzata da 02Ice Milano, sarà uno dei principali punti di attrazione. Aperta tutti i giorni con orari variabili, offrirà anche tariffe agevolate per le scolaresche su prenotazione. Ogni mercoledì sera, le associazioni sportive potranno pattinare gratuitamente, mentre il giovedì sarà dedicato a proiezioni di film per gli appassionati del ghiaccio. Non mancheranno concerti dal vivo e dj set il venerdì e il sabato, creando un’atmosfera di festa continua.

Un Natale all’insegna della cultura

Il Natale della Cultura avrà un ruolo centrale in questa celebrazione. Un grande albero di libri, realizzato in collaborazione con la Fondazione Mondadori, sarà allestito per promuovere la lettura tra i più giovani. Gli studenti delle scuole secondarie saranno coinvolti in laboratori di lettura e nell’allestimento dell’albero, che rappresenta un simbolo di conservazione e protezione della cultura. A gennaio, i libri raccolti saranno donati alle biblioteche scolastiche della Lombardia, un gesto che sottolinea l’importanza della cultura nel periodo natalizio.

Installazioni artistiche e mostre

Per rendere l’esperienza ancora più suggestiva, saranno installate opere luminose agli ingressi della piazza, perfette per scattare foto ricordo. Tra queste, una particolare installazione a forma di pacco natalizio permetterà ai visitatori di ammirare immagini in diretta da altre piazze lombarde e del mondo. Inoltre, il Nucleo NP ospiterà una mostra di presepi, tra cui un presepe in movimento e un presepe peruviano, arricchendo ulteriormente l’offerta culturale.

Eventi musicali e teatrali

Dal 5 al 18 dicembre, l’Auditorium Testori ospiterà eventi musicali e teatrali, tra cui concerti e spettacoli per famiglie. Gli spettacoli, aperti al pubblico e gratuiti fino a esaurimento posti, offriranno un’ottima opportunità per trascorrere del tempo di qualità con i propri cari. La chiusura del palinsesto sarà caratterizzata da una performance della fanfara dei Bersaglieri, un evento che promette di essere emozionante e coinvolgente.

Un Natale solidale

Infine, non mancheranno iniziative solidali, come il corner del ‘Giocattolo sospeso’, che raccoglie donazioni per bambini bisognosi. I banchetti solidali delle associazioni benefiche offriranno un’opportunità per contribuire a cause importanti, rendendo il Natale a Palazzo Lombardia non solo un momento di festa, ma anche di condivisione e solidarietà.