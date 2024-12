Un viaggio nel gioco e nella creatività per i bambini dai 3 ai 6 anni a Milano.

Un nuovo mondo di esplorazione

Inaugurato all’interno del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano, Playlab è uno spazio innovativo di 400 metri quadrati, progettato per stimolare la creatività e l’immaginazione dei bambini dai 3 ai 6 anni. Questo nuovo ambiente si propone come un luogo dove i più piccoli possono giocare, inventare e raccontare, immergendosi in un’esperienza educativa unica.

Struttura e attività di Playlab

Playlab è suddiviso in cinque stanze tematiche, ognuna delle quali offre attività diverse che mantengono il legame con il tema scientifico del museo. Le installazioni artistiche e le attività di esplorazione sono progettate per incoraggiare il gioco attivo e la costruzione, permettendo ai bambini di interagire con materiali e oggetti storici. Un’area speciale, l’Atelier, è dedicata a laboratori interattivi, dove i piccoli possono partecipare a percorsi guidati che stimolano la loro curiosità e creatività.

Un approccio educativo innovativo

La Direttrice Education del Museo, Maria Xanthoudaki, ha descritto Playlab come il risultato di una riflessione pedagogica avanzata, mirata a valorizzare la complessità dell’infanzia. L’obiettivo è quello di rendere i musei luoghi di appartenenza, dove i bambini possano sviluppare un rapporto positivo con la scienza fin dalla tenera età. I visitatori possono accedere a Playlab con il biglietto del museo, ma è richiesto di togliere le scarpe per garantire un ambiente igienico e sicuro per i bambini, che devono essere sempre accompagnati da un adulto.

Programmi e attività per le scuole

Playlab non è solo un luogo di svago, ma offre anche un programma educativo che coinvolge scuole dell’infanzia e classi prime delle primarie. Le attività sono progettate per stimolare l’apprendimento attraverso il gioco, incoraggiando i bambini a esplorare e scoprire il mondo che li circonda. Con un approccio che combina divertimento e apprendimento, Playlab si propone di diventare un punto di riferimento per le famiglie milanesi e non solo.