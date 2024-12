Scopri Playlab, il nuovo spazio educativo dedicato ai bambini e alla loro creatività.

Un nuovo inizio per l’educazione infantile

Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano ha recentemente inaugurato Playlab, un innovativo spazio educativo di 400 mq progettato specificamente per i bambini dai 3 ai 6 anni. Questo museo rappresenta un’opportunità unica per i più piccoli di immergersi in un ambiente stimolante, dove il gioco e l’apprendimento si intrecciano in un’esperienza coinvolgente. Playlab non è solo un museo, ma un vero e proprio viaggio nell’immaginazione, pensato per accompagnare i bambini nella scoperta del mondo che li circonda.

Un approccio educativo innovativo

La missione del Museo è chiara: contribuire all’educazione e al benessere sociale, creando spazi che incoraggiano l’interazione e l’esplorazione. All’interno di Playlab, ogni ambiente è progettato per mettere i bambini al centro del processo di apprendimento. Attraverso attività di osservazione, interazione e racconto, i piccoli visitatori possono sviluppare il loro pensiero scientifico, sociale ed emotivo. I temi di Trasformare ed Esplorare guidano l’ideazione degli spazi, rendendo l’apprendimento un’avventura affascinante.

Le stanze di Playlab: un mondo da scoprire

Playlab è organizzato in cinque stanze, ognuna delle quali offre esperienze uniche. Le prime quattro stanze sono caratterizzate da installazioni artistiche e attività di esplorazione, dove i bambini possono muoversi liberamente insieme ai loro accompagnatori. La quinta stanza, l’Atelier, è dedicata a percorsi strutturati che invitano a sperimentare e condividere idee. Ogni stanza è frutto di una progettazione condivisa tra educatori, artisti e designer, creando un ambiente ricco di stimoli e opportunità di apprendimento.

Un ambiente stimolante e inclusivo

Ogni ambiente di Playlab è pensato per incoraggiare la curiosità e l’immaginazione. Dalla stanza del bosco, dove i bambini possono ascoltare suoni naturali e interagire con installazioni artistiche, alla stanza delle storie, che stimola la creatività attraverso il gioco simbolico, ogni spazio offre un’opportunità unica di apprendimento. L’Atelier, infine, permette ai bambini di approfondire le loro esperienze, lavorando a stretto contatto con educatori e artisti per sviluppare progetti personali e creativi.

Un futuro luminoso per i musei e l’educazione

Playlab rappresenta un passo importante verso un’educazione inclusiva e creativa. Con un focus sulla collaborazione e la condivisione, il museo si propone di diventare un luogo di appartenenza per i bambini e le loro famiglie. Attraverso esperienze che uniscono scienza, arte e tecnologia, Playlab getta le basi per un rapporto positivo con la scienza fin dalla più giovane età, preparando i bambini a diventare cittadini attivi e consapevoli.