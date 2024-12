Un'opportunità per migliorare l'approccio educativo nella scuola dell'infanzia.

Un nuovo corso per educatori

La Scuola Audiofonetica, in collaborazione con il Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità (CeDisMa) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha lanciato un corso di formazione innovativo destinato a insegnanti ed educatori. Questo corso, intitolato “Innovare la didattica alla scuola dell’infanzia attraverso lo sfondo inclusivo e la Differenziazione didattica”, si propone di fornire strumenti pratici per progettare attività didattiche inclusive, con un focus particolare sulle esigenze dei bambini dai 3 ai 6 anni.

Obiettivi del corso

L’iniziativa, che si svolgerà online dal 20 gennaio, è stata inserita nel catalogo del Ministero dell’Istruzione (MIUR) per l’anno scolastico 2024/25. L’obiettivo principale è rispondere alla crescente domanda di approcci educativi che valorizzino la diversità e promuovano una didattica differenziata, capace di soddisfare le esigenze di tutti i bambini. Anna Paterlini, Direttrice della Scuola Audiofonetica, ha sottolineato l’importanza di questo corso, evidenziando come si inserisca in un percorso che l’istituto porta avanti da anni in collaborazione con CeDisMa, sviluppando competenze specifiche nella progettazione educativa inclusiva.

Dettagli pratici e iscrizioni

Il corso avrà una durata totale di 12 ore e sarà riservato a un massimo di 35 partecipanti. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 gennaio e il costo di partecipazione è di 75 euro, con la possibilità di utilizzare la Carta Docente. Per ulteriori dettagli, gli interessati possono contattare la segreteria al numero 030-2004005 o via email a segreteria.formazione@audiofonetica.it. Questa è un’opportunità imperdibile per gli educatori che desiderano migliorare le proprie competenze e offrire un’educazione di qualità a tutti i bambini.