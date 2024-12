Scopri come Federica Schievenin gestisce la sua vita da mamma e moglie con Nicolò Barella.

Una vita piena di impegni e gioie

Federica Schievenin, moglie del calciatore Nicolò Barella, si definisce “felicemente esaurita”. La sua vita è un continuo equilibrio tra le esigenze di una famiglia numerosa e le sfide quotidiane. Con cinque figli, Federica racconta come ogni giorno sia un’avventura, ricca di momenti da condividere e di attività da gestire. “Ogni bambino fa 2-3 sport a settimana”, spiega, evidenziando la difficoltà di dividersi per accompagnarli. La presenza del marito, soprattutto durante i ritiri, rende tutto più complesso, ma anche più gratificante.

La serenità in famiglia

La bellezza di una famiglia numerosa, secondo Federica, risiede nei momenti di condivisione. “Quando ho lui a casa è più facile. Le bambine sono più serene”, afferma, sottolineando l’importanza della presenza di Nicolò. La coppia cerca di affrontare insieme le sfide quotidiane, e Federica non esita a condividere con i suoi follower quanto sia fondamentale il supporto reciproco. “Certo, sono anche suoi”, risponde con un sorriso quando le viene chiesto se Nicolò aiuti con i bambini.

Affrontare le difficoltà con onestà

Federica non si tira indietro nemmeno quando si tratta di affrontare argomenti delicati. Riguardo al gemello di Romeo, mai nato, afferma: “Se lo diremo a Romeo? Sì certo!!! Dire bugie ad un figlio è la cosa peggiore che si possa fare”. Questa apertura dimostra la sua volontà di essere una madre onesta e presente, pronta a condividere anche le verità più difficili con i suoi figli.

La vita sociale e le priorità

Con il passare degli anni, Federica ha cambiato le sue priorità. “Diciamo che non amo uscire la notte”, confessa, rivelando che le uniche uscite che si concede sono quelle con Nicolò. La sua preferenza per le serate tranquille a casa è un chiaro segno di come la maternità abbia influenzato il suo stile di vita. “Ora datemi un letto!”, scherza, ma la sua affermazione racchiude una verità profonda: la serenità familiare è ciò che conta di più.

Una scelta di vita

Quando le viene chiesto se preferisce la vita a Cagliari o a Milano, Federica non ha dubbi: “Con mio marito e i miei figli sto bene ovunque”. Questa affermazione riflette il suo attaccamento alla famiglia e la sua capacità di adattarsi alle diverse situazioni. La sua vita è un esempio di come l’amore e la dedizione possano trasformare le sfide quotidiane in momenti di gioia e soddisfazione.