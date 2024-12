Scopri il nuovo spazio educativo dedicato all'infanzia al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano.

Un nuovo inizio per l’educazione infantile

Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano ha recentemente inaugurato Playlab, un innovativo spazio educativo di 400 mq progettato specificamente per bambini dai 3 ai 6 anni. Questo museo rappresenta un’opportunità unica per i più piccoli di esplorare il mondo della scienza e della tecnologia attraverso il gioco e la creatività. L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di educazione e inclusione, mirando a costruire un rapporto positivo con la scienza fin dalla tenera età.

Un ambiente stimolante e interattivo

Playlab è composto da cinque stanze tematiche, ognuna delle quali offre esperienze uniche di apprendimento. Le stanze sono progettate per incoraggiare l’esplorazione e la trasformazione, utilizzando metodologie che stimolano la curiosità e l’immaginazione. I bambini possono interagire con installazioni artistiche e partecipare a attività di costruzione e storytelling, creando un ambiente dove l’apprendimento è un’avventura.

Collaborazione e creatività al centro dell’esperienza

Ogni stanza di Playlab è frutto di una progettazione condivisa tra educatori, artisti e designer, garantendo un’esperienza educativa ricca e variegata. Ad esempio, la prima stanza è un bosco incantato dove i bambini possono ascoltare suoni della natura e interagire con installazioni artistiche. La seconda stanza offre materiali morbidi e colorati per costruire ambienti fantastici, mentre la terza propone attività che combinano il digitale con l’analogico, stimolando la creatività e l’immaginazione.

Un approccio educativo innovativo

Playlab non è solo un luogo di gioco, ma un vero e proprio laboratorio di apprendimento. Le attività sono progettate per promuovere la collaborazione e la condivisione tra i partecipanti, incoraggiando i bambini a esplorare e a creare storie uniche. L’Atelier, l’ultima stanza, offre percorsi strutturati dove i bambini possono approfondire le loro esperienze e riflettere su di esse, supportati da educatori e ospiti speciali.

Un futuro luminoso per i musei e l’educazione

Con Playlab, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia si propone di diventare un punto di riferimento per l’educazione infantile, creando un ambiente accogliente e stimolante. L’obiettivo è quello di far diventare i musei luoghi di appartenenza per le famiglie, dove i bambini possono sviluppare un atteggiamento attivo e curioso verso il mondo che li circonda. Questo nuovo spazio educativo rappresenta un passo importante verso la costruzione di una società più consapevole e inclusiva, dove la scienza e la tecnologia sono accessibili a tutti fin dalla più giovane età.