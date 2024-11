L’artigianato in fiera: un viaggio tra culture e tradizioni

Un evento imperdibile per gli amanti dell'artigianato e della cultura locale.

Un evento da non perdere

Dal 30 novembre all’8 dicembre, la Fieramilano Rho si trasformerà in un palcoscenico per l’artigianato di qualità, accogliendo espositori provenienti da tutto il mondo. Questo evento, noto come “L’Artigiano in Fiera”, rappresenta un’opportunità unica per scoprire prodotti che riflettono la ricchezza delle culture locali. Con oltre 2.800 espositori provenienti da 90 paesi, i visitatori potranno esplorare una vasta gamma di articoli, dall’abbigliamento agli accessori, fino ai prodotti alimentari e di bellezza naturali.

Un’esperienza culinaria e culturale

Oltre alla vasta offerta di prodotti artigianali, la fiera ospiterà ben 27 ristoranti, dove sarà possibile assaporare le delizie gastronomiche del territorio. Ogni padiglione della fiera sarà dedicato a diverse categorie di prodotti, permettendo ai visitatori di immergersi in un’esperienza culturale completa. Inoltre, per le famiglie, sarà presente un’area dedicata ai bambini, “Leolandia in fiera”, che offrirà intrattenimento e attività ludiche.

Un appello alla salvaguardia dell’artigianato

Nonostante il successo di eventi come questo, l’artigianato italiano sta affrontando sfide significative. Negli ultimi dieci anni, il numero di artigiani è diminuito drasticamente, con quasi 300.000 unità in meno. Le cause di questa crisi includono l’aumento degli affitti, la pressione fiscale e la mancanza di un ricambio generazionale. Questo fenomeno ha portato alla chiusura di molte attività storiche, lasciando segni evidenti nei centri urbani e nei quartieri periferici. È fondamentale sostenere l’artigianato locale, non solo per preservare le tradizioni, ma anche per mantenere viva l’identità culturale delle nostre città.