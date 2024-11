Avvocati lanciano un appello per raccogliere abbigliamento invernale per i detenuti.

Una situazione critica nel carcere di San Vittore

Nella storica casa circondariale di San Vittore, a Milano, si sta vivendo un’emergenza freddo che ha spinto avvocati e associazioni a lanciare un appello ai cittadini. La struttura, inaugurata nel 1879, è nota per le sue inefficienze, in particolare per quanto riguarda i sistemi di riscaldamento. Gli avvocati, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni durante i colloqui con i detenuti, hanno evidenziato la necessità urgente di vestiti pesanti per affrontare le rigide temperature invernali.

Le condizioni di vita dei detenuti

Attualmente, la popolazione carceraria di San Vittore è composta per il 70% da stranieri, molti dei quali non hanno familiari o amici che possano inviare loro abbigliamento adeguato. Questo rende la situazione ancora più critica, poiché i detenuti si trovano a dover affrontare il freddo senza il supporto necessario. Antonella Calcaterra, avvocato penalista, ha sottolineato la carenza di vestiario maschile, evidenziando la mancanza di maglioni, giubbotti, pantaloni e scarpe adatte. La richiesta è chiara: è necessario un intervento immediato da parte della comunità milanese.

Le iniziative per raccogliere aiuti

Numerose organizzazioni, tra cui Cantiere San Vittore e la Camera penale, si sono unite per promuovere questa iniziativa. L’obiettivo è quello di superare le polemiche e concentrarsi sull’aiuto concreto ai detenuti. Con una capienza ufficiale di circa 700 posti letto, San Vittore è attualmente in grave sovraffollamento, con un numero di detenuti che supera le 1.180 unità. Molti di loro si trovano in custodia cautelare e vivono in condizioni di vulnerabilità. La mancanza di riscaldamento adeguato e di abbigliamento invernale rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali.

Come contribuire all’iniziativa

Per chi desidera contribuire, è possibile donare abbigliamento nuovo, evitando capi usati che richiederebbero controlli più lunghi. Gli indumenti possono essere consegnati a enti come il Consorzio Viadeimille o Comunità nuova, mentre Sesta Opera San Fedele si occupa della distribuzione. Ogni gesto di solidarietà può fare la differenza nella vita di questi detenuti, garantendo loro un minimo di dignità e protezione durante i mesi più freddi dell’anno.