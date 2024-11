Mercatino di Natale dei Paesi Nordici a Milano

Un evento imperdibile per famiglie e amanti dell'artigianato nordico

Un’atmosfera magica nel cuore di Milano

Il Piccolo Mercatino di Natale dei Paesi Nordici torna a Milano il 30 novembre e il 1 dicembre, promettendo di incantare visitatori di tutte le età. Situato presso la Fondazione Culturale Ambrosianeum, a pochi passi dal Duomo, questo evento rappresenta un’opportunità unica per immergersi nelle tradizioni e nei prodotti artigianali dei Paesi Baltici e Scandinavi. Con la sua ottava edizione, il mercatino si conferma come un appuntamento imperdibile per chi desidera scoprire l’autenticità e la bellezza dell’artigianato nordico.

Artigianato e creatività per tutti

Durante il mercatino, adulti e bambini potranno esplorare una vasta gamma di creazioni artigianali uniche, tutte realizzate a mano. Gli espositori, provenienti da diverse nazioni del Nord Europa, presenteranno una selezione di prodotti che spaziano da libri illustrati e storie tradizionali a oggetti in lana, legno, e accessori come guanti, calzini e cappelli. Non mancheranno gioielli e bigiotteria, perfetti per chi cerca regali originali e di qualità.

Delizie culinarie da non perdere

Per i più golosi, il mercatino offre una selezione di ghiottonerie nordiche, tra cui dolciumi e cioccolato, che sapranno deliziare il palato di tutti. I visitatori potranno assaporare le specialità culinarie tipiche dei Paesi Nordici, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente e memorabile. Inoltre, è previsto uno spazio dedicato ai bambini, con attività creative che si svolgeranno nel pomeriggio di sabato e domenica, permettendo alle famiglie di trascorrere del tempo insieme in un’atmosfera festosa e accogliente.