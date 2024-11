Mostra digitale contro la violenza di genere a San Felice a Cancello

Un percorso educativo per sensibilizzare bambini e adulti sulla violenza di genere

Un’iniziativa innovativa per la sensibilizzazione

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di San Felice a Cancello ha inaugurato una mostra digitale unica nel suo genere. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso la sensibilizzazione e l’educazione alla prevenzione della violenza di genere, coinvolgendo attivamente i più giovani. Attraverso l’uso di un QR code, i visitatori possono accedere a videomessaggi realizzati da bambini e bambine di Milano, nell’ambito del progetto “Io Valgo”, curato da Maria Amantea. Questo approccio innovativo permette di affrontare un tema delicato in modo accessibile e coinvolgente.

Educazione alla prevenzione sin dall’infanzia

La mostra offre un percorso interattivo che dimostra come sia possibile educare alla prevenzione della violenza di genere fin da piccoli. Non si utilizzano termini cruenti, ma si perseguono obiettivi specifici, adattando il percorso al contesto e alle diverse fasce di età. Questo approccio mira a creare sinergia con le famiglie e il territorio, rendendo la prevenzione un tema condiviso e collettivo. È fondamentale che i bambini crescano in un ambiente che promuova il rispetto e l’uguaglianza, e questa mostra rappresenta un’importante opportunità per avviare conversazioni significative.

Un’opportunità di riflessione per gli adulti

Oltre a coinvolgere i più giovani, la mostra offre anche uno spunto di riflessione per gli adulti. È un’esperienza unica per coloro che desiderano contribuire a un rinnovamento culturale nei propri territori. La partecipazione attiva della comunità è essenziale per affrontare e combattere la violenza di genere. La mostra, presente per la prima volta in Campania, sarà visitabile anche presso la Casa Comunale di Valle di Maddaloni, grazie all’interessamento dell’associazione “Ali e radici” e del Comitato “Idee e Proposte”. Le presidentesse Michela Pirozzi e Annamaria Iannotta, insieme alla Commissione Pari Opportunità di San Felice a Cancello, hanno reso possibile questa importante iniziativa.

Dettagli della mostra

La mostra sarà visitabile dal 25 al 30 novembre, negli orari di apertura al pubblico degli uffici delle case comunali di San Felice a Cancello e Valle di Maddaloni. Questa è un’occasione imperdibile per tutti coloro che desiderano approfondire il tema della violenza di genere e scoprire come la prevenzione possa iniziare fin dalla giovane età. La partecipazione è aperta a tutti, e si invita la comunità a prendere parte a questo importante evento.