La Giunta comunale approva misure per migliorare la vita dei cittadini fragili e promuovere la lettura.

Interventi per l’accessibilità negli alloggi

La Giunta comunale di Ossona ha recentemente approvato due importanti delibere che mirano a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Il primo intervento riguarda la rimozione delle barriere architettoniche negli alloggi di via Baracca, un passo fondamentale per garantire l’accesso a tutti, in particolare alle persone fragili e con disabilità. Il sindaco Giovanni Venegoni ha sottolineato l’importanza di questi lavori, che includono la sostituzione delle vasche da bagno con piatti doccia e l’installazione di maniglioni a norma. Con un investimento di circa 11mila euro, l’obiettivo è rendere i servizi sanitari più accessibili e funzionali.

Un impegno per una comunità inclusiva

Oltre agli interventi strutturali, l’Amministrazione comunale di Ossona si impegna a promuovere una comunità più inclusiva anche attraverso iniziative culturali. È stato lanciato il “Patto locale per la lettura”, un progetto che mira a diffondere la cultura della lettura e a favorire il benessere della comunità. Tra le attività previste, ci sono letture ad alta voce per gli anziani e progetti culturali nelle scuole, con l’intento di coinvolgere tutte le fasce della popolazione.

Attività culturali per tutte le età

In collaborazione con l’Aps “Il viaggio di Metis”, il Comune di Ossona organizzerà una serie di eventi culturali. Tra questi, “Leggo per te”, che prevede letture dedicate agli anziani, e letture animate per i più piccoli, per stimolare l’amore per la lettura fin dalla tenera età. Inoltre, eventi come la “Caccia al tesoro letteraria” e letture sul tema della violenza di genere mirano a sensibilizzare e unire la comunità. Queste iniziative non solo promuovono la lettura, ma rafforzano anche i legami intergenerazionali, creando un ambiente più coeso e solidale.