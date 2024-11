Un viaggio tra i mercatini natalizi più affascinanti della città di Milano.

La magia del Natale a Milano

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, Milano si trasforma in un vero e proprio paese delle meraviglie. Le strade si illuminano di luci scintillanti e l’aria si riempie di profumi dolci e speziati. I mercatini di Natale, con le loro caratteristiche casette di legno, offrono un’atmosfera unica, perfetta per immergersi nello spirito festivo. In questo articolo, esploreremo alcuni dei mercatini più affascinanti che la città ha da offrire, ideali per fare acquisti e godere di momenti indimenticabili.

I mercatini imperdibili di Milano

Uno dei mercatini più iconici è sicuramente quello situato in Piazza Duomo. Con oltre 60 casette, questo mercatino è un vero e proprio centro di attrazione per turisti e milanesi. Qui è possibile trovare una vasta gamma di prodotti, dall’artigianato locale ai dolci tipici, passando per abbigliamento e cosmetici. Non dimenticare di portare i bambini a visitare la casa di Babbo Natale, un’esperienza che li lascerà senza parole.

Un altro evento storico è la fiera degli “Oh Bej! Oh Bej!”, che si tiene ogni anno in occasione della festa di Sant’Ambrogio. Questa fiera, che ha origini risalenti al 1200, si svolge attorno al Castello Sforzesco e offre una selezione di prodotti artigianali e gastronomici, tra cui le famose castagne affumicate. Un’esperienza da non perdere per chi ama le tradizioni milanesi.

Villaggi di Natale e mercati etici

Per chi cerca un’esperienza più immersiva, il Milano Christmas Village ai Giardini Indro Montanelli è il posto giusto. Questo villaggio natalizio offre spettacoli, piste di pattinaggio e attrazioni per bambini, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente. Ogni weekend, il Paese del Natale al Carroponte di Sesto San Giovanni propone un ricco programma di attività, tra cui la fabbrica dei giocattoli e l’ufficio postale di Babbo Natale.

Infine, per chi desidera fare acquisti sostenibili, il Banco di Garabombo è un mercato etico che promuove prodotti a basso impatto ambientale. Qui si possono trovare idee regalo uniche, dai cosmetici agli articoli per la casa, tutti realizzati con materie prime naturali. Un modo perfetto per festeggiare il Natale con un occhio di riguardo per l’ambiente.