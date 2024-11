Scopri come il Museo del Suolo e la Fondazione Mida promuovono la tutela del suolo con eventi gratuiti.

Un’iniziativa per la tutela del suolo

Il suolo è una risorsa fondamentale per la vita sulla Terra, eppure spesso viene trascurato. In occasione della Giornata Mondiale del Suolo, il Museo del Suolo e la Fondazione Mida si uniscono per celebrare questa importante giornata con un ricco programma di eventi gratuiti. L’iniziativa, intitolata “Suolo in Festa”, si svolgerà dal 2 al 6 dicembre, coinvolgendo diverse località, tra cui Milano, Auletta e Sala Consilina. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico sull’importanza del suolo e promuovere una cultura di tutela e valorizzazione.

La crisi del suolo in Italia

Secondo l’ultimo rapporto dell’ISPRA, l’Italia sta affrontando una grave crisi legata alla perdita di suolo. Ogni secondo, perdiamo 2,5 m² di suolo, il che equivale a circa 77 km² all’anno. Questa situazione è particolarmente allarmante in regioni come la Lombardia, che detiene il primato nazionale con il 12,16% della superficie consumata. La Campania e il Veneto seguono a ruota, con percentuali rispettivamente del 10,52% e dell’11,88%. Questi dati evidenziano la necessità di un intervento urgente per proteggere il nostro patrimonio naturale.

Eventi in programma per la Giornata Mondiale del Suolo

Il programma di “Suolo in Festa” include una serie di eventi pensati per coinvolgere famiglie, scuole e appassionati. Il 2 dicembre, si terrà un convegno all’Università di Milano dal titolo “Il suolo: un ecosistema vivo e dinamico essenziale per la salute del pianeta e dell’uomo”. Il giorno successivo, ad Auletta, si svolgerà la cerimonia ufficiale di apertura delle celebrazioni. Il 4 dicembre, il Museo del Suolo di Pertosa ospiterà un seminario dedicato alla qualità degli alimenti e alla salute delle persone, mentre il 5 dicembre si terrà una conferenza a Sala Consilina sul tema “Nutrire il Futuro: Salute del Suolo e Benessere Umano”. Infine, il 6 dicembre, un webinar affronterà le sfide future legate alla tutela del suolo.