Attività educative per promuovere il benessere e la gentilezza tra i giovani

Un’iniziativa per il futuro dei giovani

Il Comune di San Vittore Olona, in collaborazione con l’Istituto comprensivo Carducci, ha lanciato un progetto innovativo dedicato all’educazione alla gentilezza. Questa iniziativa si inserisce nel contesto della Settimana dei diritti dell’infanzia, un momento cruciale per riflettere sul benessere e sulla crescita dei più piccoli. L’obiettivo è non solo quello di garantire un’istruzione di qualità, ma anche di promuovere valori fondamentali come la gentilezza e il rispetto reciproco.

Progetti gratuiti per studenti e docenti

Silvia Puricelli, assessore all’Istruzione, ha sottolineato l’importanza di offrire progetti gratuiti che possano arricchire l’esperienza educativa degli alunni. Tra le attività proposte, spicca il Progetto di educazione alla gentilezza, che mira a sviluppare buone pratiche relazionali tra i ragazzi e a prevenire fenomeni di bullismo. Inoltre, sono stati organizzati incontri di formazione per i docenti, tenuti da esperti del settore, per migliorare le competenze educative e affrontare le sfide legate alla plusdotazione.

Attività pratiche e coinvolgenti

Il progetto prevede anche attività pratiche e coinvolgenti, come la composizione di una canzone rap sulla gentilezza e la creazione di opere artistiche sul tema. Un momento culminante sarà l’inaugurazione di una panchina dipinta di viola, colore simbolo della gentilezza, che rappresenterà un punto di incontro per gli studenti. Inoltre, gli alunni hanno avuto l’opportunità di visitare il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, partecipando a laboratori e visite guidate, tutto a titolo gratuito.

Un impegno verso l’inclusione

Particolare attenzione è stata riservata ai bambini con bisogni educativi speciali, riconosciuti dal Miur. Per questi alunni, sono state organizzate formazioni specifiche per gli insegnanti, condotte dalla psicoterapeuta Giada Maslovarich. Questo approccio inclusivo è fondamentale per garantire che ogni bambino possa esprimere il proprio potenziale in un ambiente accogliente e stimolante.

In sintesi, il progetto di educazione alla gentilezza a San Vittore Olona rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni e comunità, con l’obiettivo di formare cittadini consapevoli e rispettosi. Attraverso attività pratiche e formative, si punta a costruire un futuro migliore per le nuove generazioni, dove la gentilezza diventa un valore fondamentale nella vita quotidiana.