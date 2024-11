L'aumento degli affitti per le palestre comunali impatta sulle associazioni sportive di Melzo.

Aumento dei costi per le palestre comunali

La recente decisione della Giunta di Melzo di aumentare gli affitti per gli spazi comunali ha sollevato preoccupazioni tra le associazioni sportive locali. Questo incremento, sebbene possa sembrare modesto in termini assoluti, rappresenta un onere significativo per le società che operano nel territorio. Ogni euro in più si traduce in un costo aggiuntivo che le associazioni devono affrontare per mantenere le loro attività e servire i cittadini.

Le nuove tariffe e le loro conseguenze

Nel 2022, era già avvenuto un primo adeguamento delle tariffe, ma ora la Giunta ha deciso di intervenire nuovamente, aumentando i costi per l’utilizzo delle palestre. Questo cambiamento ha colpito tutti gli spazi disponibili, sebbene non in modo uniforme. Le associazioni sportive, già alle prese con budget limitati, si trovano ora a dover rivedere le loro strategie finanziarie per far fronte a queste nuove spese.

Il contesto delle spese comunali

La delibera della Giunta sottolinea la necessità di coprire le spese vive e le utenze connesse al funzionamento delle palestre, che sono parte integrante degli edifici scolastici di proprietà comunale. Inoltre, il canone convenzionale derivante dall’accordo con la Città metropolitana per gli edifici dell’ex Provincia di Milano contribuisce a questa situazione. Le associazioni sportive, quindi, non solo devono affrontare l’aumento dei costi, ma anche la crescente difficoltà di accesso a spazi adeguati per le loro attività.

Progetti futuri e ampliamenti

Nonostante le sfide attuali, l’Amministrazione ha in programma di ampliare il centro sportivo di via Buozzi. Questo progetto prevede la realizzazione di un nuovo campo di allenamento in sintetico e una palestra dedicata alla Juventus Nova. Questi sviluppi potrebbero rappresentare un’opportunità per le associazioni sportive di Melzo, ma la questione dei costi rimane centrale. Attualmente, chi utilizza gli spazi gestiti da Promosport Martesana si trova a pagare tariffe significativamente più alte rispetto a quelle delle strutture comunali, con costi che possono arrivare fino a 30 euro per un’ora di utilizzo del campo a 7.

Conclusioni e prospettive

In un contesto in cui le associazioni sportive sono già sotto pressione economica, l’aumento degli affitti per le palestre comunali rappresenta una sfida ulteriore. Le società sportive dovranno adattarsi a queste nuove condizioni, rivedendo i loro budget e le loro strategie per garantire la continuità delle attività. La speranza è che, con i progetti di ampliamento in corso, si possano creare nuove opportunità per le associazioni, ma il tema dei costi rimane cruciale per il futuro dello sport a Melzo.