Un evento di Feminin Pluriel Italia raccoglie fondi per orfani e periferie

Un evento di grande impatto sociale

Il recente gala di beneficenza organizzato da Feminin Pluriel Italia ha avuto un successo straordinario, raccogliendo ben ventimila euro. Questo evento, tenutosi presso il prestigioso Grand Hotel et de Milan, ha avuto come obiettivo principale quello di sostenere due associazioni che operano in ambiti critici: Edela, che si occupa degli orfani di femminicidio, e Est(ra)Moenia, dedicata alla riqualificazione sociale e urbana delle periferie di Napoli. La presidente dell’associazione, l’Avv. Diana Palomba, ha sottolineato l’importanza di intervenire in contesti difficili, affermando che “per riqualificare un territorio bisogna partire dalle periferie più disagiate”.

Il ruolo delle associazioni nel sociale

Edela, sotto la guida della Dottoressa Roberta Beolchi, si impegna a garantire supporto legale, psicologico e educativo agli orfani di femminicidio, spesso invisibili per la società. Grazie alla collaborazione con Feminin Pluriel, sono stati sostenuti 63 orfani, molti dei quali hanno proseguito gli studi universitari. L’associazione ha anche lanciato progetti come “Fabbrichi(AMO)”, che ha permesso a minori di accedere a corsi formativi. Dall’altra parte, Est(ra)Moenia si dedica alla riqualificazione del territorio di Napoli, affrontando problemi come la dispersione scolastica e la mancanza di sicurezza. La sinergia tra queste due realtà è fondamentale per creare un futuro migliore per i giovani e le famiglie in difficoltà.

Un messaggio di speranza e unità

La madrina dell’evento, la top model Ludmilla Voronkina Bozzetti, ha espresso la sua gioia per poter contribuire a una causa così importante. “Se vuoi andare lontano, bisogna andare insieme”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza della solidarietà. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi volti noti, tutti uniti per sostenere le associazioni e promuovere un messaggio di inclusione e rispetto. Rajae Bezzaz, attivista per i diritti delle donne, ha evidenziato l’importanza di supportare iniziative no profit che si dedicano a migliorare le condizioni di vita delle donne e dei bambini. La collaborazione tra Feminin Pluriel e le associazioni locali rappresenta un passo significativo verso un cambiamento reale e duraturo.