Un progetto che coinvolge duecento alberi e diverse imprese per garantire la sicurezza e la salute del verde pubblico.

La stagione di potatura a Rho

Oggi, 21 novembre, ha preso il via la stagione di potatura degli alberi ad alto fusto a Rho, un intervento fondamentale per la salute del verde pubblico. Questo progetto coinvolge un totale di duecento esemplari, con l’obiettivo di garantire non solo la bellezza del paesaggio urbano, ma anche la sicurezza di chi vive e transita in queste aree. La potatura è un’operazione che richiede attenzione e competenza, e per questo motivo sono state coinvolte diverse imprese specializzate che si occuperanno di questi interventi nelle prossime settimane.

Interventi programmati e aree coinvolte

La prima fase della potatura inizierà con otto piante situate nell’area del Molinello Play Village. Questo è solo l’inizio di un programma ben strutturato che prevede, il 25 novembre, un intervento su ben 142 piante in via dei Fontanili. La prossima settimana, si procederà con la potatura di sette alberi in via del Majno e altri sette nel parcheggio di via Vidiserti. Inoltre, sono previsti altri 22 interventi in via Grigna e 14 all’ex centro civico di via Statuto. Questi lavori sono essenziali per mantenere la salute delle piante e per prevenire eventuali rischi per la sicurezza pubblica.

Valentina Giro, assessora all’Ambiente, ha commentato l’importanza di queste operazioni: “Sono operazioni per le quali occorre attendere la giusta stagione, speriamo che il meteo non causi ritardi. I nostri agronomi seguiranno passo dopo passo ogni intervento, che permette di garantire la salute delle piante e anche la sicurezza di quanti transitano o sostano vicino a esse.” Questo approccio dimostra l’impegno dell’amministrazione comunale nel preservare il verde pubblico e nel garantire un ambiente sicuro e sano per tutti i cittadini.