Scopri come Hub Out sta trasformando l'educazione per le famiglie legnanesi.

Un progetto per le famiglie

Il progetto Hub Out rappresenta un’importante iniziativa per contrastare le povertà educative e promuovere opportunità culturali nel territorio di Legnano. Questo programma, dedicato a famiglie e bambini da 0 a 6 anni, è stato presentato nella Sala degli stemmi del municipio di Legnano, evidenziando l’impegno della comunità nel sostenere l’educazione e la crescita dei più piccoli.

Attività e laboratori creativi

Tra le attività proposte ci sono laboratori creativi ed espressivi, interventi di urbanismo tattico e percorsi formativi per genitori e insegnanti. Queste iniziative sono progettate per valorizzare gli spazi urbani come ambienti educativi, creando occasioni di inclusione e coesione sociale. Dafne Guida, presidente di Stripes, sottolinea l’importanza di queste esperienze per il benessere dei bambini, puntando sulla creazione di un contesto educativo stimolante e coinvolgente.

Collaborazione e sostegno della comunità

Il progetto è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e coinvolge diverse realtà locali, tra cui la Cooperativa Stripes e l’Amministrazione comunale. Ilaria Maffei, assessora alla Comunità inclusiva, ha evidenziato come Hub Out si inserisca nella visione di una città a misura di bambino, promuovendo anche la genitorialità consapevole e facilitando l’accesso ai servizi per le famiglie. La sinergia tra le istituzioni e i partner locali è fondamentale per garantire il successo delle attività proposte.

Eventi in programma

Le prime attività del progetto sono già iniziate, con eventi come “Sfoglia l’immaginazione” presso la biblioteca comunale. In arrivo c’è anche “Diritti in Festa”, un evento dedicato alla Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia, che si terrà alla scuola primaria De Amicis. Questo evento offrirà laboratori sulla sostenibilità, il benessere e la creatività, coinvolgendo scuole, asili nido e altri attori del territorio. L’obiettivo è quello di aumentare la qualità educativa e l’inclusività nei servizi per i più piccoli, abilitando il potenziale educativo degli spazi urbani.