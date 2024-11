Scopri le attività per il 70° anniversario della scalata del K2 al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia.

Un weekend di avventure e scoperte

Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano si prepara a un evento straordinario in occasione del 70° anniversario della prima scalata del K2, la seconda montagna più alta del mondo. Sabato 23 e domenica 24 novembre, il museo ospiterà un weekend ricco di attività pensate per celebrare le grandi esplorazioni del passato. I visitatori potranno immergersi in esperienze coinvolgenti, tra cui visite guidate, laboratori interattivi e sessioni di realtà virtuale.

Rivivi la storica scalata del 1954

Uno dei momenti clou del weekend sarà la tavola rotonda in programma domenica alle 11, dove esperti del settore racconteranno la storica scalata del 1954. Questo evento non solo permetterà di rivivere le emozioni di quell’impresa, ma offrirà anche l’opportunità di conoscere i materiali tecnici all’avanguardia forniti dall’Italia per la spedizione. Inoltre, si discuterà degli interventi di conservazione delle attrezzature utilizzate durante la scalata, oggi esposte al museo, rendendo omaggio a un capitolo fondamentale della storia dell’alpinismo.

Attività per tutti i gusti

Le attività non si fermano qui. I visitatori potranno partecipare a due visite guidate che esploreranno la sezione dedicata ai trasporti navali e le tecnologie di esplorazione dell’universo. Tra gli oggetti esposti, spicca l’unico frammento di Luna presente in Italia, un vero tesoro per gli appassionati di astronomia. Nella Virtual Zone, gli avventurieri potranno cimentarsi in una simulazione realistica di arrampicata e assistere a un documentario in realtà virtuale sulle impervie pareti rocciose di Yosemite e Dolomiti, con la partecipazione del famoso alpinista Alex Honnold.

Infine, il weekend si concluderà con due laboratori interattivi: un viaggio a bordo di un’antica caravella e un avvincente gioco di ruolo in cui i partecipanti dovranno affrontare la sfida di sopravvivere su Marte. Queste attività promettono di coinvolgere e divertire visitatori di tutte le età, rendendo l’esperienza al museo unica e memorabile.

Per maggiori dettagli sugli orari e le modalità di partecipazione, è possibile visitare il sito ufficiale del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia.