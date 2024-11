Un'importante iniziativa per sostenere i minori in difficoltà attraverso la raccolta di farmaci e prodotti pediatrici.

Un’iniziativa di grande impatto sociale

Dal 15 al 22 novembre, in concomitanza con la Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia, si svolge la XII edizione di In farmacia per i bambini, un progetto della Fondazione Francesca Rava – NPH Italia ETS. Questa iniziativa ha come obiettivo principale la sensibilizzazione sui diritti dei minori e la raccolta di farmaci da banco, alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici per i bambini in povertà sanitaria. Con oltre 2.800 farmacie aderenti in tutta Italia, il progetto si avvale della collaborazione di 96 aziende e di più di 5.000 volontari, dimostrando l’importanza della responsabilità sociale dei farmacisti.

La povertà sanitaria minorile in aumento

I dati Istat rivelano una realtà preoccupante: 1,29 milioni di minori vivono in povertà assoluta, rappresentando il 13,8% della popolazione infantile. Questa situazione rende l’iniziativa In farmacia per i bambini sempre più urgente e necessaria. Le confezioni donate dai cittadini saranno distribuite a oltre 951 enti che supportano famiglie e bambini in difficoltà, inclusi ospedali pediatrici come il NPH Saint Damien in Haiti. La campagna non solo raccoglie beni materiali, ma promuove anche un messaggio di solidarietà e attenzione verso i più vulnerabili.

Il tema della salute su misura

Quest’anno, il tema centrale è “Salute su Misura”, che sottolinea l’importanza di un approccio personalizzato alla salute dei bambini. La Fondazione Francesca Rava, attraverso questa iniziativa, mira a educare e sensibilizzare le famiglie e i professionisti del settore sanitario sull’importanza della prevenzione e della cura basata sulle specifiche esigenze di ogni bambino. La campagna include anche la distribuzione della Carta dei Diritti, che quest’anno presenta la “Ruota della Salute”, un gioco educativo per i più piccoli.

Il supporto delle istituzioni e delle aziende

Il progetto ha ricevuto il patrocinio di importanti istituzioni, tra cui il Ministero della Salute e la Regione Lombardia. Inoltre, molte aziende hanno deciso di unirsi all’iniziativa, contribuendo con donazioni e volontariato. Il Presidente di Federfarma, Marco Cossolo, ha sottolineato l’importanza di questa campagna, evidenziando come le farmacie siano un punto di riferimento per le famiglie in difficoltà. La partecipazione attiva delle farmacie e dei farmacisti è fondamentale per garantire un supporto concreto a chi ne ha bisogno.