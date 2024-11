Scopri come il convento dei Cappuccini di Milano celebra il Natale con eventi per tutti.

Un evento per tutte le età

Il convento dei Cappuccini missionari di Milano, situato in piazzale Cimitero Maggiore 5, si prepara ad accogliere la consueta festa di novembre ‘Aspettando il Natale’. Questo evento, che si svolgerà il 23 e 24 novembre, è dedicato al Cantico delle creature, la celebre preghiera di San Francesco, in occasione dell’ottocentenario che ricorrerà nel 2025. L’invito è aperto a tutta la città, con attività pensate per tutte le età e gli interessi.

La giornata di sabato inizierà alle ore con una Santa Messa inaugurale, seguita da una serie di eventi che includono la presentazione di un libro, una mostra d’arte, stand gastronomici e laboratori per bambini. Tra le attrazioni principali ci sarà un’esposizione di 22 scene bibliche che ripercorrono la vita di Gesù, un mercatino missionario e uno spettacolo teatrale. Non mancherà la possibilità di partecipare a una sottoscrizione a premi, con in palio una crociera per due nel Mediterraneo.

Un Natale di speranza per Betlemme

Le offerte raccolte durante l’evento saranno destinate a sostenere la comunità cristiana della Parrocchia Latina di Santa Caterina a Betlemme, che sta affrontando gravi difficoltà economiche a causa delle tensioni politiche e del calo del turismo post-pandemia. Il progetto missionario, intitolato “Da Milano a Betlemme: uniti per un Natale di speranza”, mira a portare aiuto a queste famiglie in difficoltà, in particolare a quelle con bambini piccoli e anziani che necessitano di assistenza.

Fra Rami Asakrieh, parroco della comunità, ha sottolineato l’urgenza di supportare le famiglie cristiane, il cui numero è drasticamente diminuito negli ultimi anni. Attualmente, solo 1.488 famiglie cristiane palestinesi vivono a Betlemme, rappresentando solo il 17% della popolazione, rispetto al 90% di qualche decennio fa. La mancanza di sostegno statale rende la situazione ancora più critica, e le famiglie si trovano a dover affrontare la mancanza di beni di prima necessità e assistenza sanitaria.

Un programma ricco di attività

Il programma di ‘Aspettando il Natale’ prevede una serie di eventi che si svolgeranno anche domenica 24 novembre. Dalle ore 10, il convento ospiterà diverse attività, tra cui stand gastronomici che offriranno prelibatezze locali. I visitatori potranno gustare piatti tipici come la cassoeula e i casoncelli bresciani, oltre a partecipare a laboratori per bambini e spettacoli teatrali. Un momento particolarmente atteso sarà il monologo “Cantico”, dedicato alla preghiera di San Francesco, che si terrà nel pomeriggio.

Inoltre, sarà possibile acquistare buoni per partecipare alla sottoscrizione a premi, con una varietà di premi che includono cene in ristoranti tipici e altre esperienze uniche. L’estrazione dei premi avverrà il giorno dell’evento, e i risultati saranno comunicati attraverso i canali social del Centro Missionario.