Un'esperienza natalizia indimenticabile per tutta la famiglia al Villaggio delle Meraviglie.

Un Natale da vivere sul ghiaccio

Il Villaggio delle Meraviglie di Milano si trasforma in un luogo incantato durante il periodo natalizio, offrendo un’esperienza unica per famiglie e bambini. La pista di pattinaggio sul ghiaccio, lunga 80 metri e con una superficie di 1.000 mq, è l’attrazione principale che attira visitatori di tutte le età. Pattinare sul ghiaccio non è solo un’attività divertente, ma anche un modo per immergersi completamente nell’atmosfera festiva. Sfrecciare e volteggiare come ballerini su una coltre di ghiaccio è un’esperienza che rimarrà nel cuore di tutti.

Attività per grandi e piccini

Il Villaggio delle Meraviglie non è solo una pista di pattinaggio, ma un vero e proprio parco di divertimenti natalizio. I visitatori possono incontrare Babbo Natale, Mamma Natale e la Befana, partecipare a spettacoli natalizi, e divertirsi con la Baby Dance e il Circo degli Elfi. Per i più piccoli, è disponibile una pista Baby coperta, riservata ai bambini fino agli 8 anni e ai principianti di massimo 10 anni, accompagnati dai genitori. Inoltre, per aiutare i bambini a prendere confidenza con il ghiaccio, sono disponibili pinguini e pattini bilama, rendendo l’esperienza ancora più accessibile e divertente.

Informazioni pratiche e accessibilità

La pista di pattinaggio è aperta tutti i giorni, con orari speciali durante le festività. Il 24 e il 31 dicembre, la chiusura è anticipata, mentre il 25 dicembre la pista è aperta per permettere a tutti di godere di un Natale indimenticabile. L’accesso al Villaggio delle Meraviglie è gratuito, ma le giostre e la pista di pattinaggio sono a pagamento. È possibile acquistare il Biglietto ShopToday, che consente l’accesso alla pista in una data a scelta, senza necessità di prenotazione. Per chi possiede i propri pattini, non ci sono limiti di tempo per l’utilizzo della pista, mentre il noleggio pattini richiede un documento di riconoscimento valido.