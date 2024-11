Un evento che ha unito oltre 1900 partecipanti per sostenere i bambini in difficoltà.

Un evento che ha fatto la differenza

Il 20 settembre scorso, Bergamo ha ospitato la prima edizione della Pigiama Run, un evento che ha visto la partecipazione di ben 1.926 iscritti, superando di gran lunga le aspettative iniziali. Organizzata dalla Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, questa manifestazione ha avuto come obiettivo principale quello di raccogliere fondi per sostenere i bambini malati e le loro famiglie. La presidente di Lilt Bergamo Onlus, Lucia De Ponti, ha descritto l’evento come un momento di grande aggregazione attorno a un tema delicato e spesso trascurato: la malattia e il fine vita dei bambini.

Un successo oltre le aspettative

La Pigiama Run ha visto la partecipazione di persone provenienti da diverse parti della provincia, dimostrando un forte senso di comunità e solidarietà. Pasquale Intini, coordinatore del progetto di promozione e prevenzione, ha sottolineato come l’iniziativa sia stata la più numerosa dopo quella di Milano, raccogliendo quasi 57mila euro (esattamente 56.844,54 euro) da destinare a Casa Amoris Laetitia, una struttura dedicata alla cura di bambini con disabilità complesse. Questo risultato è stato accolto con entusiasmo, evidenziando l’importanza di eventi che uniscono le persone per una causa comune.

Casa Amoris Laetitia: un rifugio per i bambini e le famiglie

Casa Amoris Laetitia, attiva dal 2018, ha accolto fino ad oggi 50 bambini, di cui 14 accompagnati nel percorso del fine vita. La responsabile della struttura, Marialuisa Galli, ha spiegato che l’obiettivo è quello di offrire un ambiente accogliente e supporto alle famiglie in un momento così difficile. La nuova struttura, che sarà inaugurata nel 2025, prevede l’ampliamento dei servizi offerti, con stanze immersive e spazi dedicati alla musica terapia e alla riabilitazione. Questo progetto rappresenta un sogno che si realizza, un luogo dove i bambini possono sentirsi al sicuro e supportati.

Un futuro luminoso per i bambini in difficoltà

Il successo della Pigiama Run ha dimostrato che la solidarietà può fare la differenza. Con l’importo raccolto, sarà possibile allestire e arredare le stanze per i bambini, contribuendo a migliorare la loro qualità di vita. Giuseppe Giovanelli, direttore della Fondazione Angelo Custode, ha evidenziato l’importanza di continuare a sognare e lavorare per un futuro migliore per questi bambini. La Pigiama Run verrà riproposta nel 2025, confermando l’impegno della comunità bergamasca nel sostenere i più vulnerabili.