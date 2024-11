Un'esperienza multisensoriale per stimolare la creatività dei bambini dai 2 ai 7 anni.

Un’esperienza unica per i bambini

Il MUBA, Museo dei Bambini di Milano, si prepara ad accogliere i DidòLab, un’iniziativa che promette di trasformare il modo in cui i più piccoli interagiscono con l’arte e la creatività. Grazie alla collaborazione con FILA – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, questi laboratori offrono un’opportunità unica per i bambini di esplorare la loro immaginazione attraverso la manipolazione della pasta Didò, un materiale 100% italiano e naturale, composto da farina, acqua e sale.

Un laboratorio multisensoriale

Le maxi vasche di Didò colorato, provenienti direttamente dalla fabbrica FILA di Rufina, sono pronte a coinvolgere i partecipanti in un’avventura creativa senza precedenti. Ogni colore della pasta è unico e irripetibile, frutto di un recupero creativo dei materiali durante le fasi di lavorazione. Questo non solo riduce gli sprechi, ma offre anche ai bambini l’opportunità di lavorare con un materiale speciale, stimolando la loro fantasia e creatività.

Dettagli dell’evento

I laboratori si svolgeranno dal 30 novembre all’8 dicembre e sono aperti a bambine e bambini dai 2 ai 7 anni. Il costo di partecipazione è di 9 euro per ogni bambino e adulto accompagnatore. È importante notare che la prenotazione è obbligatoria e i biglietti saranno disponibili a partire dal 19 novembre sul sito ufficiale del MUBA. Questa è un’opportunità imperdibile per i genitori che desiderano offrire ai propri figli un’esperienza educativa e divertente in un ambiente sicuro e stimolante.