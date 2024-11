Un progetto che coinvolge oltre 3200 bambini e promuove la mobilità sostenibile

Un’iniziativa che fa la differenza

Oggi, il Salone Orientamenti di Genova ha ospitato una celebrazione straordinaria per la conclusione della prima edizione del progetto “Siamo nati per camminare”. Questo innovativo progetto-gioco, promosso dall’Associazione Genitori Antismog con il supporto del Comune di Genova e ASL3, ha coinvolto oltre 3200 bambini provenienti da trentuno scuole della città. Dal 14 al 25 ottobre, i piccoli partecipanti hanno avuto l’opportunità di sfidarsi a muoversi in modo attivo e sostenibile, abbandonando le auto per recarsi a scuola a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici.

Obiettivi e benefici del progetto

Il principale obiettivo di questa iniziativa è stato quello di sensibilizzare le famiglie alla mobilità sostenibile e sicura, contribuendo così a costruire una città a misura di bambino. I benefici di questo approccio non si limitano solo all’ambiente, ma si estendono anche alla salute dei più piccoli, promuovendo uno stile di vita attivo e consapevole. La cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione di bambini, genitori e insegnanti, insieme a rappresentanti istituzionali che hanno elogiato l’impatto educativo e ambientale del progetto.

Premiazione e riconoscimenti

Tra i vincitori, il Nido Comunale Villa Savoretti e la Scuola dell’Infanzia Villa Dufour hanno ricevuto riconoscimenti per il loro impegno. Nelle scuole primarie, la classe 2^C della Garaventa Gallo – IC Centro Storico ha conquistato il primo posto, guadagnandosi premi come laboratori in bicicletta e abbonamenti al bike sharing Zena By Bike. Questo successo dimostra l’importanza di iniziative che educano i bambini al rispetto dell’ambiente e alla mobilità dolce fin dalla tenera età.

Il supporto delle istituzioni

Alla cerimonia erano presenti figure di spicco come l’assessore alle Politiche dell’Istruzione Marta Brusoni e l’assessore alla Mobilità integrata Matteo Campora, che hanno sottolineato l’importanza di progetti come questo per il futuro della mobilità urbana. “L’entusiasmo di questi bambini e delle loro famiglie è la migliore ricompensa per chi crede in una mobilità urbana ecosostenibile e sicura”, ha dichiarato Campora, evidenziando la necessità di continuare a lavorare insieme per costruire una mobilità più efficiente e amica dell’ambiente.

Un futuro promettente per la mobilità sostenibile

Il progetto “Siamo nati per camminare”, già attivo in altre città come Milano e Verona, ha trovato una calorosa accoglienza a Genova, dimostrando che l’interesse per la mobilità alternativa è in costante crescita. Con oltre 19.000 alunni coinvolti nelle tre città, l’iniziativa ha dimostrato di essere un modello da seguire. La responsabile del progetto, Monica Vercesi, ha espresso la sua soddisfazione per l’entusiasmo mostrato dalle scuole genovesi e per le sinergie create con il Comune e ASL3.