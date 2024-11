Un evento unico per insegnare ai più piccoli l'importanza dell'organizzazione attraverso il gioco.

Un evento imperdibile per famiglie

Domani mattina, Milano ospiterà un evento speciale dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Presso la sede di Wao, in via Porro Lambertenghi 7, si svolgerà un laboratorio pratico intitolato “Tutto a Posto, bambini!”. Questo incontro, organizzato dalle autrici Elisabetta Corsini, Daniela Faggion e Denis Fratantoni, si propone di insegnare ai più piccoli l’importanza dell’organizzazione in modo divertente e coinvolgente.

La fiaba come strumento educativo

Durante l’evento, verrà letta la fiaba “Mamma, ho perso l’aeroplanino!”, un racconto che non solo intrattiene, ma offre anche spunti di riflessione sui temi dell’organizzazione e della responsabilità. Attraverso la narrazione, i bambini saranno guidati a comprendere come piccoli gesti quotidiani possano contribuire a mantenere l’ordine nelle loro stanze e nelle loro vite. La fiaba diventa così un mezzo per avvicinare i più giovani a concetti importanti, rendendo l’apprendimento un’esperienza ludica.

Laboratorio pratico: gioco e buonsenso

Il laboratorio, rivolto a bambini dai 5 ai 10 anni, prevede una serie di giochi e attività pratiche che stimoleranno la creatività e la collaborazione. I partecipanti avranno l’opportunità di mettere in pratica i suggerimenti forniti dalle autrici, imparando a sistemare la propria stanza in modo divertente. L’obiettivo è duplice: da un lato, rendere i bambini più responsabili e consapevoli delle proprie azioni; dall’altro, offrire ai genitori strumenti utili per gestire meglio l’ambiente domestico.

Un approccio innovativo all’educazione

Questo evento rappresenta un esempio di come l’educazione possa essere affrontata in modo innovativo, combinando apprendimento e divertimento. Attraverso il gioco e il buonsenso, i bambini possono sviluppare abilità pratiche che li accompagneranno nella crescita. I genitori, dal canto loro, potranno osservare i progressi dei propri figli e apprendere nuove strategie per rendere la vita familiare più serena e organizzata.