Fino al 17 novembre, Milano celebra la lettura con eventi unici e coinvolgenti.

Un evento che celebra la lettura

BookCity Milano è un’iniziativa che si svolge fino al 17 novembre, dedicata a tutti gli amanti della lettura. Questo evento diffuso si articola in una serie di incontri, presentazioni e dialoghi che coinvolgono lettori di tutte le età. La manifestazione non si limita a presentare libri, ma promuove anche pratiche di lettura innovative, rendendo l’esperienza culturale accessibile e coinvolgente per tutti.

Attività per tutti i gusti

Durante i giorni di BookCity, Milano si trasforma in un palcoscenico culturale. Le attività spaziano da letture ad alta voce a mostre e spettacoli, coinvolgendo biblioteche, librerie e istituzioni culturali. Ogni evento è pensato per stimolare la curiosità e l’interesse verso la lettura, creando un’atmosfera di condivisione e scoperta. Gli eventi “fuori luogo” portano i libri in spazi inusuali, rendendo l’esperienza ancora più affascinante.

Un progetto che va oltre novembre

BookCity Milano non è solo un evento annuale, ma un progetto che si estende nel tempo. L’iniziativa include attività di promozione della lettura durante tutto l’anno, con particolare attenzione alle scuole. In collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, BookCity mira a coinvolgere i giovani lettori, incoraggiando la formazione di una comunità appassionata di libri. Questo approccio continuo è fondamentale per rinnovare l’interesse verso la lettura e la cultura in generale.