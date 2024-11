Un concorso per promuovere il benessere e la sostenibilità tra i giovani studenti

Un’iniziativa educativa per le scuole italiane

Parmalat Educational ha recentemente annunciato il lancio di un nuovo concorso didattico intitolato “Stagioni e Benessere: latte, sport e sostenibilità”. Questo progetto è rivolto a tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado in Italia e si propone di stimolare la creatività dei giovani, premiando le migliori idee con buoni acquisto per materiale didattico.

Obiettivi del concorso

Il concorso, che si svolgerà nell’anno scolastico 2024-2025, ha come obiettivo principale quello di sensibilizzare i ragazzi su temi cruciali come il benessere, la sostenibilità e l’importanza di scelte alimentari e sportive consapevoli. Con il tema “Stagioni e Benessere”, Parmalat invita i partecipanti a riflettere sull’importanza di vivere in armonia con i cicli naturali del pianeta, promuovendo comportamenti sostenibili che possano contribuire alla salute dell’uomo e dell’ambiente.

Come partecipare al concorso

Le scuole interessate possono iscriversi sul sito ufficiale del concorso fino alle ore del 1° aprile 2025. Ogni classe è chiamata a creare un calendario che rappresenti buone pratiche stagionali legate alla sostenibilità ambientale, alla corretta alimentazione, con un focus particolare sull’uso del latte, e al benessere sportivo. I calendari dovranno esprimere la creatività degli studenti e il loro impegno per un futuro più sostenibile.

Premi e votazioni

In palio ci sono buoni da 500, 300 e 200 euro, destinati alle classi che realizzeranno i migliori elaborati. Una volta pubblicati, i calendari potranno essere votati online da amici e familiari, aumentando così le possibilità di vittoria. Le iscrizioni sono aperte fino al 1° aprile 2025 e il regolamento completo, insieme ai materiali di supporto per gli insegnanti, è disponibile sul sito ufficiale del concorso.

Un passo verso un futuro sostenibile

Questa iniziativa di Parmalat rappresenta un’importante opportunità per i giovani di apprendere l’importanza della sostenibilità e del benessere attraverso un approccio pratico e creativo. Stimolare la consapevolezza su questi temi fin dalla giovane età è fondamentale per costruire una società più responsabile e attenta alle esigenze del nostro pianeta.