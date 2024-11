Un'iniziativa per sostenere i bambini vittime di violenza domestica e le loro famiglie.

Un’iniziativa fondamentale per i minori

Oggi, presso Palazzo Lombardia, è stato presentato l’Osservatorio nazionale indipendente sugli orfani speciali, un’iniziativa che si propone di monitorare e sostenere i figli delle vittime di femminicidio. Questo progetto, nato dall’esperienza di Telefono Donna Italia, si pone l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni e la società civile sulle difficoltà emotive, sociali ed economiche che affrontano questi bambini. L’Osservatorio non solo fornirà assistenza concreta, ma si impegnerà anche a creare un ambiente di ascolto e supporto per le famiglie affidatarie.

Servizi e supporto per le famiglie

A partire dal 20 novembre, le famiglie degli orfani speciali potranno accedere a una serie di servizi dedicati, tra cui colloqui psicologici, orientamento legale e incontri di gruppo. Questi servizi saranno attivi presso la sede di Telefono Donna Italia all’interno dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, con una linea di ascolto disponibile 24 ore su 24. L’Osservatorio, grazie al suo comitato scientifico, si propone di promuovere ricerche e influenzare le politiche pubbliche per migliorare il sistema di welfare e garantire diritti e servizi adeguati a queste vittime invisibili della violenza domestica.

Obiettivi e impegni futuri

Tra gli obiettivi principali dell’Osservatorio vi è il sostegno alle famiglie affidatarie e la formazione degli operatori dei servizi. Saranno definite linee guida operative replicabili e verranno elaborate ricerche sociostatistiche sul fenomeno degli orfani di femminicidio. L’assessore alla Famiglia, Elena Lucchini, ha sottolineato l’importanza di garantire che le leggi esistenti non rimangano solo sulla carta, ma che vengano attuate per proteggere questi minori. È fondamentale che questi ragazzi non restino invisibili e che ricevano le tutele necessarie per affrontare le loro difficoltà.

Collaborazione con le istituzioni

Stefania Bartoccetti, fondatrice di Telefono Donna Italia e presidente dell’Osservatorio, ha evidenziato la necessità di analizzare le problematiche specifiche di questi bambini e di collaborare con le istituzioni per fornire risorse adeguate. L’Osservatorio si impegna a monitorare la condizione degli orfani di femminicidio, promuovendo politiche di sostegno e campagne di sensibilizzazione. La presentazione dell’Osservatorio ha visto la partecipazione di diverse figure istituzionali e professionisti del settore, sottolineando l’importanza di un approccio multidisciplinare per affrontare questa problematica complessa.