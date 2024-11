Scopri come la pet therapy sta cambiando la vita dei bambini in ospedale.

Un progetto innovativo per il benessere dei bambini

La pet therapy sta guadagnando sempre più attenzione nel mondo della medicina pediatrica. Questo approccio terapeutico, che utilizza la presenza di animali per migliorare il benessere psicologico e fisico dei pazienti, è diventato un elemento fondamentale in molti ospedali. In particolare, il progetto “Basta una zampa” di For A Smile ONLUS ETS ha portato i cani in dieci ospedali, creando un ambiente di accoglienza e conforto per i piccoli pazienti.

Il potere dei cani in ospedale

I cani, con la loro natura affettuosa e giocosa, sono in grado di spezzare l’ansia e la paura che spesso accompagnano le visite mediche. Come afferma il dottor Giuseppe Banderali, direttore della pediatria all’Ospedale San Paolo di Milano, “la presenza dei cani è un grande segno di accoglienza”. Questo approccio non solo aiuta i bambini a sentirsi più a loro agio, ma contribuisce anche a rendere l’esperienza ospedaliera meno traumatica.

Un modello da replicare

Il nuovo progetto pilota di “Dog-Pet Therapy” al Pronto Soccorso Pediatrico dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo di Milano rappresenta un passo avanti significativo. Il dottor Livio Colombo, responsabile del pronto soccorso, sottolinea l’importanza di questa iniziativa, affermando che “a livello di pronto soccorso la realtà della pet therapy è poco conosciuta e poco diffusa”. Grazie a professionisti specializzati, i cani sono in grado di interagire con i bambini in modo positivo, creando un’atmosfera di gioco e affetto che allevia le tensioni.

Testimonianze di successo

Le testimonianze di genitori e operatori sanitari confermano l’efficacia della pet therapy. Corina, madre di un bambino ricoverato, descrive l’esperienza come “una medicina naturale”. Inoltre, Marzia Cappiello, infermiera pediatrica, racconta di un paziente autistico che, grazie alla presenza dei cani, ha vissuto un momento di gioia e sollievo durante una visita medica. Questo dimostra come la pet therapy possa realmente migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti, rendendo le loro esperienze in ospedale più positive.